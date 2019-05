Dell gestisce i workload della Università di Pisa

L’Università di Pisa ha adottato la soluzioneDell EMC OpenManage Enterprise, semplificando la gestione delle risorse IT.

La possibilità di disporre della tecnologia più innovativa ha portato l’Università di Pisa a scegliere la soluzione di Dell Technologies. Grazie a Dell EMC OpenManage Enterprise 3.0, l’Università ha potuto ottenere semplicità e automazione intelligente, attraverso l’utilizzo di un singolo layer di gestione che abilita un approccio unificato.

Il deployement della soluzione è avvenuto in tempi record (in meno di 30 minuti – il 90% più veloce rispetto all’installazione precedente).

Maurizio Davini, Responsabile dell’IT Center e CTO dell’Università di Pisa

Abbiamo un ambiente misto con soluzioni di differenti fornitori. Con Dell EMC OpenManage Enterprise è possibile monitorare gli ambienti eterogenei grazie al fatto che si avvale di più tecnologie standard del settore. Tutto è gestito da Dell EMC OpenManage Enterprise. E’ come un guardiano che controlla e veglia sui nostri dati.

Sono diversi i tool di Dell EMC che sono stati implementati in aggiunta – Dell Repository Manager (DRM), SupportAssist Enterprise (SAE) e OpenManage Power Center (OMPC) – che permettono di usufruire di ulteriori potenzialità dello stack Dell EMC Systems Management. Inoltre, il team IT sta testando il nuovo Dell EMC PowerEdge MX7000, che abilita un approccio flessibile e modulare per costruire e combinare le risorse di computing, storage e networking.