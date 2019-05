Zyxel annuncia miglioramenti per Nebula SD-WAN

Zyxel ha comunicato che la soluzione Nebula SD-WAN ora è in grado di offrire un throughput eccellente che trasformerà le comunicazioni site-to-site delle PMI.

Oltre a offrire un aumento di quasi 20 volte in termini di velocità, Nebula SD-WAN di Zyxel vanta un set di features completo e facile da utilizzare.

È anche il risultato dell’impegno continuo di Zyxel nel perfezionare e potenziare le capacità di aggregazione. La soluzione offre inoltre features eccellenti e di facile utilizzo, tra cui VPN automatica e la manutenzione self-service per una gestione veloce e semplice. Grazie inoltre all’ampia gamma di servizi di sicurezza aggiornati, Nebula SD-WAN garantisce livelli di protezione avanzati ai dati sensibili.

Inchen Lin, AVP del SD-WAN Business Center di Zyxel

Le prestazioni di Nebula SD-WAN sono eccezionali. Un trasferimento di dati non ottimizzato, a 2Gb, da Taiwan alla Germania superava le tre ore. Ora, grazie al lavoro del nostro instancabile team, sono necessari meno di 10 minuti. Poiché tante PMI richiedono trasferimenti da sito a sito considerevolmente più grandi di 2Gb, riteniamo che la nostra ottimizzazione sia molto di più di un semplice vezzo: è una necessità.

Questo livello di velocità, finora non disponibile nel mercato per le PMI, può essere attribuito al perfezionamento delle caratteristiche quali l’accelerazione TCP, la migrazione in base alla latenza, la mitigazione delle perdite dei pacchetti, ma anche all'aggregazione WAN. La capacità di fondere link multipli trasforma la rete in una corsia preferenziale per i dati ad alta capacità, migliorando considerevolmente l’efficienza del flusso del traffico e la tolleranza alle anomalie.

L’implementazione VPN da sito a sito una volta era complessa e richiedeva molto tempo. Ora è un’operazione facile e immediata. Questo trend di snellimento è riscontrabile anche nel set di funzioni self-service di SD-WAN, che include ping, traceroute, reset del modem USB, acquisizione dei pacchetti. La riduzione della configurazione manuale e della gestione non limita soltanto i rischi di errore umano, ma elimina anche la costosa necessità di avere gli amministratori di rete presenti presso siti multipli.

Velocità di trasferimento eccellente. Set di caratteristiche completo e in costante evoluzione. Utilizzabilità semplice e intuitiva. Sicurezza solida. Nebula SD-WAN offre tutto questo e altro ancora, consolidando ulteriormente lo status di Zyxel come leader emergente nella network revolution guidata da SD-WAN.