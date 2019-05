SAP annuncia il lancio del progetto Embrace

SAP ha annunciato di aver lanciato il progetto Embrace, un programma di collaborazione con Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud.

Embrace aiuta il passaggio a SAP S/4HANA in cloud nel linguaggio e contesto del settore di riferimento dei clienti, evidenziando i benefici della piattaforma, del software, dei servizi e dell'infrastruttura di SAP, insieme ai migliori hyperscaler e partner di servizio.

Il passaggio a SAP S/4HANA in cloud è definito da practice consolidate dal mercato, architetture di riferimento e facile accesso ai servizi tecnologici di base necessari per aiutare i clienti a raggiungere i migliori risultati di business. Collaborando con hyperscaler e GSSP per offrire questo programma, SAP punta a fornire ai propri clienti un unico progetto per supportare la transizione e il percorso verso un’impresa intelligente.

Jennifer Morgan, president of Cloud Business Group and executive board member di SAP

I nostri clienti sono molto chiari rispetto ai risultati di business che si aspettano di ottenere migrando al cloud - e questo include eccellenza operativa e innovazione. Lavorando insieme agli hyperscaler e ai partner per i servizi strategici globali, siamo in una posizione privilegiata per definire con i nostri clienti i percorsi migliori per diventare imprese intelligenti.

Embrace punta a includere i seguenti elementi:

- Soluzioni: un set di servizi di base disponibili su SAP Cloud Platform per abilitare l'integrazione, l'orchestrazione e l'estensione di sistemi SAP e applicazioni di terzi per ambienti cloud o on-premise

- Architettura di riferimento: un progetto tecnico sviluppato congiuntamente che incorpora i componenti SAP e hyperscaler necessari per eseguire le applicazioni del cliente

- Practice consolidate dal mercato: una road map creata congiuntamente e validata dal mercato per SAP S/4HANA per i diversi settori, realizzata con hyperscaler e partner di servizi strategici globali

- Nuovi servizi SAP MaxAttention e servizi SAP ActiveAttention: un set di servizi appena lanciato per supportare i clienti che utilizzano un’infrastruttura cloud o ibrida di un hyperscaler