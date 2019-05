Asus ProArt PQ22UC, monitor professionale OLED 4K HDR

Asus ha annunciato ProArt PQ22UC, Il primo monitor al mondo con pannello OLED 4K HDR Dolby Vision da 21,6".

Pensato per i professionisti, ProArt PQ22UC può contare su numerosi punti forti:

- Pannello OLED con pixel pure RGB auto-illuminanti e contrasto 1.000.000:1 per un’esperienza HDR avanzata con neri profondi e tonalità accurate nelle aree di massima luminosità

- Tecnologia esclusiva ASUS Smart HDR per supportare molteplici formati HDR, incluso HDR-10, HLG e Dolby Vision

- Fedeltà cromatica professionale con copertura al 99% dello spazio colore DCI-P3, calibrazione di fabbrica e tecnologia ASUS ProArt Calibration

- Profilo sottile, peso leggero e design compatto con supporto pieghevole per una soluzione eccezionalmente pratica e versatile

Grazie al pannello OLED da 21,6”, alla risoluzione 4K e alla tecnologia HDR, il nuovo ASUS ProArt PQ22UC assicura una superiore qualità e fedeltà delle immagini, con una riproduzione accurata del colore e livelli di contrasto e dettaglio eccezionali. Il pannello OLED si compone di miliardi di pixel RGB indipendenti ed auto-illuminanti ed offre un rapporto di contrasto di 1.000.000:1.

La risoluzione 4K UHD si associa ad una densità di pixel di ben 204ppi per assicurare una visualizzazione più ampia fino al 300% in più rispetto ai tradizionali monitor Full HD con la stessa diagonale.

Il tempo di risposta di soli 0,1ms rende ProArt PQ22UC il monitor più reattivo sul mercato, assicurando prestazioni eccezionali e assoluta fluidità, apprezzabili soprattutto nella riproduzione di video e animazioni con scene ed azioni più veloci.

ProArt PQ22UC supera gli standard di riferimento per la riproduzione del colore, raggiungendo la copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, qualificandosi così come lo strumento ideale in tutti gli ambiti legati alla produzione e trattamento professionale delle immagini.

La tecnologia ASUS ProArt Calibration assicura la possibilità di regolare con facilità fedeltà cromatica e luminosità nel tempo.

Il design del ProArt PQ22UC, originale e compatto, prevede una base su cui facilmente installare e rimuovere il pannello ed una smart cover che permette di lavorare in totale mobilità, con la più ampia versatilità e praticità.

Inoltre, grazie alla esclusiva tecnologia ASUS Smart HDR, ProArt PQ22UC supporta anche molteplici formati HDR, tra cui HDR-10, HLG e il nuovissimo Dolby Vision.

ASUS ProArt PQ22UC supera gli standard di riferimento per la riproduzione del colore, raggiungendo il 99% di copertura del gamut DCI-P3. Integra un pannello con profondità di colore a 10 bit per visualizzare 1,07 miliardi di colori, una lookup table interna a 14 bit e supporta valori di gamma 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 e 1.8.

Il nuovo ASUS ProArt PQ22UC offre anche un ricco set di connessioni, includendo una porta micro HDMI e due USB-C, entrambe in grado di assicurare alimentazione elettrica, una velocità di trasferimento dati pari a 5 Gbps e flussi 4K UHD.