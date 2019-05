Bitdefender sarà presente al Cyber Security Summit 2019

Bitdefender ha annunciato la propria presenza al Cyber Security Summit di The Innovation Group, che si terrà il 22 Maggio a Milano.

Il summit vedrà la partecipazione dei migliori esperti italiani e internazionali. Creando una ottima occasione di scambio di esperienze e di networking, per approfondire le esigenze emergenti in ambito sicurezza.

Infatti, le aziende devono costantemente affrontare nuove minacce alla sicurezza messe in atto da entità sempre più sofisticate che si prefiggono di accedere ai dati sensibili.

Diventa quindi fondamentale una più attenta comprensione delle nuove minacce, un confronto e una maggiore collaborazione tra tutti gli attori.

La messa in sicurezza dei percorsi di innovazione digitale sarà il tema portante del Tavolo di Lavoro a cui parteciperà Denis Cassinerio, Regional Sales Director SEUR di Bitdefender.

Con il suo intervento offrirà ai partecipanti un momento di approfondimento sulle tematiche previste dal panel di discussione dedicato a:

- Sicurezza per gli ambienti convergenti, ibridi e cloud.

- Reporting del rischio cyber verso il Board.

- Cyber Threat Hunting: come aumentare la resilienza e ridurre il Response Time.