TP-Link, il networking del Club Hotel Marina Beach di Orosei

TP-Link ha realizzato l’infrastruttura di networking del Club Hotel Marina Beach di Orosei, la cui estensione raggiunge i 4.000 metri quadri.

Infatti, L’hotel si estende infatti su una superficie di oltre 4000 metri quadri ed è dotato di 430 camere, 2 ristoranti, un’area sport e fitness, un mini club, 3 bar, 3 piscine, un centro congressi, un teatro e una spiaggia privata.

La complessità del progetto risulta evidente non solo per le dimensioni della struttura alberghiera, ma anche per la necessità di implementare una rete wireless che vada a coprire sia le aree interne che le ampie aree esterne dell’hotel, come la spiaggia e la zona solarium. È poi di fondamentale importanza realizzare un’infrastruttura networking performante, in grado di offrire ad ospiti e personale dell’albergo una connessione sicura, potente e affidabile ovunque.

Per vincere questa sfida è stato necessario un ampio dispiegamento di Access Point Indoor, Wall e Outdoor al fine di garantire un wireless ottimale e senza zone d’ombra in tutte le aree della struttura turistica. La soluzione adottata dal TP-Link Platinum Partner Tecnodata di Cagliari, che si è occupato della realizzazione del progetto, è stata Omada: l’ecosistema di prodotti professionali TP-Link con gestione in Cloud. Uno dei punti di forza della soluzione è sicuramente il software controller Omada, che permette la gestione centralizzata dell’intera rete in modo semplice e scalabile, e consente di intervenire tempestivamente sull’infrastruttura da remoto in caso di necessità.