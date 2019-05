VMware Cloud on AWS aiuta il Sistema Sanitario in UK

Cloud on AWS di VMware è disponibile all’interno del National Healthcare System inglese e permette un’accelerazione all’assistenza sanitaria digitale. Infatti NHS Digital, partner nazionale per l’informatica e la tecnologia del sistema sanitario britannico, ha reso disponibile VMware Cloud on AWS in tutto il National Healthcare System per accelerare l’assistenza sanitaria abilitata dal digitale.

NHS Digital mantiene e sviluppa l'infrastruttura IT mission-critical che sostiene l’NHS e l'assistenza sociale. I suoi sistemi stanno aiutando l’NHS a formare una forza lavoro pronta per la trasformazione digitale, consentendo allo staff di 1,4 milioni di dipendenti del sistema sanitario e a 1,5 milioni di assistenti sociali di fornire l’assistenza e le cure migliori ai pazienti di tutto il Regno Unito. Come parte del proprio approccio multi-cloud, cloud-first, NHS Digital sta migrando i carichi di lavoro VMware vSphere sul cloud per ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa.

Rob Shaw, Deputy Chief Executive, NHS Digital

L’adozione dei servizi digitali nel NHS sta accelerando e la struttura IT portante del sistema sanitario e dell'assistenza sociale deve dimostrarsi all'altezza del compito. Con VMware Cloud on AWS, stiamo fornendo una piattaforma resiliente per supportare l'assistenza sanitaria digitale oggi e in futuro. Ora disponiamo di un contesto commerciale che consente al NHS e alle organizzazioni del settore pubblico di utilizzare il cloud in tutta sicurezza. Insieme possiamo trarre vantaggio dalle economie di scala e dall'efficienza di costo di questo modello.

Con la digital transformation su larga scala dell’NHS, la maggior parte dei servizi viene erogata online e NHS Digital sfrutterà il cloud per supportare questo cambiamento. NHS Digital ha scelto le soluzioni VMware già 15 anni fa e utilizza AWS e Microsoft Azure. Per NHS, VMware Cloud on AWS coniuga il meglio degli ambienti VMware e AWS e, in futuro, NHS Digital intende migrare la maggior parte dei suoi servizi dal proprio ambiente on-premise sfruttando VMware Cloud on AWS, Amazon Web Services (AWS) e Azure.

VMware Cloud on AWS offre un cloud ibrido che estende infrastruttura e operations coerenti tra i data center on-premise di NHS Digital e il cloud AWS per i carichi di lavoro basati su VMware.

NHS Digital ha già iniziato la migrazione dei carichi di lavoro su VMware Cloud on AWS e i dipendenti di NHS Digital dichiarano di trovare il processo rapido e semplice. Le applicazioni non richiedono alcuna riprogettazione, le policy esistenti e gli indirizzi IP vengono mantenuti e l'IT può gestire il cloud con le competenze esistenti. Sfruttando il cloud, NHS Digital può ottenere un risparmio sui costi e combinare servizi AWS nativi innovativi con i carichi di lavoro basati su VMware.