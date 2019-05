Il primo smartphone 5G che arriva in Cina è targato ZTE

Lo smartphone novità ZTE AXON 10 Pro 5G, oltre ad assicurare la velocità di rete, offre efficienza operativa, esperienza di gioco ed è pronto per l'uso commerciale. ZTE è un pioniere del 5G e una delle aziende tecnologiche leader nel settore. A fine marzo ZTE è diventato il primo produttore di telecomunicazioni a completare la connessione end-to-end 5G con i vettori in Cina.

ZTE ha mostrato lo smartphone di punta 5G in diretta con la rete 5G, fornendo un'esperienza mobile connessa esponenzialmente migliorata e mostrando i vantaggi di bassa latenza, alta velocità di trasmissione e scambio di dati veloce.ZTE AXON 10 Pro 5G sarà presto disponibile anche in Finlandia e Austria. ZTE AXON 10 Pro 5G è anche selezionato dai vettori per la loro positiva esperienza utente. Insieme alle licenze 5G da concedere in Cina, i consumatori saranno in grado di godere l'ultima esperienza 5G.

Xu Feng, CEO di ZTE mobile devices

ZTE è sempre attiva nel promuovere e accelerare il processo di commercializzazione end-to-end 5G. Abbiamo presentato oltre 3.500 domande di brevetto 5G, tra cui migliaia di brevetti 5G relativi ai terminali. ZTE sta mantenendo aperto lo sviluppo dell'ecosistema 5G grazie alla cooperazione con i principali vettori mondiali e partner della catena industriale per far accadere il 5G nel prossimo futuro.

Pionieri nella tecnologia 5G, nella velocità di download ultra-veloce nella la rete 5G

Basato sul nuovo standard di rete 5G, ZTE AXON 10 Pro 5G è stato aggiornato in termini di velocità di rete, efficienza operativa e di esperienza di gioco.

ZTE AXON 10 Pro 5G può fornire ai consumatori un upload/download estremamente veloce. Lo smartphone di punta 5G ha raggiunto la velocità di download di 2Gbps sotto la rete sperimentale 5G basata sulla tecnologia EN-DC in aprile. Inoltre, ha raggiunto la velocità di download di 100MB al secondo sotto la rete 5G all'evento di lancio.

Gli ingegneri ZTE hanno affrontato una vasta gamma di difficoltà tecniche inerenti alle innovazioni 5G: come la compatibilità elettromagnetica, il design dell'antenna, il consumo di energia e la dissipazione del calore. ZTE AXON 10 Pro 5G applica una rivoluzionaria antenna a slot e la soluzione Smart SAR. Per risolvere il problema dell'alta temperatura della CPU causata dal funzionamento a lungo termine ad alto carico, che ostacolerà le prestazioni e l'esperienza di utilizzo dei consumatori, ZTE applica una tecnologia di raffreddamento a liquido e materiali termici a cambiamento di fase compositi, che permettendo alla CPU di operare a punti ad alta frequenza per lungo tempo, garantendo così efficacemente le prestazioni forti di ZTE AXON 10 Pro 5G.

Lo smartphone di punta di ZTE 5G adotta un gran numero di piccoli componenti sotto un layout "sandwich" estremamente accurato e integrato, che lascia spazio aggiuntivo abbastanza grande da allocare una batteria 4000 mAh supportata da USB 3,1 trasmissione ad alta velocità e Qualcomm Ricarica rapida 4 +.

Il primo smartphone Qualcomm Snapdragon 855 con F2FS file System e motore di accelerazione

Nell'efficienza operativa, ZTE AXON 10 Pro 5G è il primo smartphone Qualcomm Snapdragon 855 al mondo con il modem Snapdragon X50 5G e il file System F2FS, che migliora in modo efficiente le funzionalità di archiviazione e memoria, tra cui la velocità di lettura dei file, velocità di lettura/scrittura 4K, prestazioni di archiviazione, velocità di funzionamento. AXON 10 Pro 5G adotta il meccanismo intelligente anti-frammentazione per risolvere efficacemente il problema di congelamento degli smartphone Android.

Inoltre, la serie ZTE AXON 10 Pro introduce l'ottimizzazione per l'intelligenza artificiale e altre tecnologie per offrire agli utenti un'esperienza uomo-macchina più veloce.