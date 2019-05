Praim, in arrivo i Thin Client con Windows 10 2019 LTSC

Praim amplia il proprio listino di soluzioni Thin Client Neutrino, Edge ed H Series con sistema operativo esteso a Windows 10 2019 LTSC.

Tra le novità introdotte da Microsoft per questa release, il supporto di lungo termine LTSC (Long Term Servicing Channel). Pur essendo cambiata la licenza d’uso, che rende impossibile effettuare un upgrade dalla versione 2016 senza acquistarne una nuova, sono invece rimasti inalterati i termini di supporto. Questi includono 5 anni dal rilascio, per quanto riguarda il supporto per tutti, e 10 anni per il supporto esteso.

Tra i nuovi client, Neutrino, con risoluzione 4K Ultra HD, offre prestazioni sorprendenti ad un prezzo conveniente, ed è la soluzione ideale nei contesti applicativi più diffusi. Edge, è invece il dispositivo creato per gli utenti che ogni giorno lavorano con applicazioni intensive, con contenuti multimediali, grafici e video conference, assicurando massima potenza, versatilità e grandi prestazioni multimediali.

H Series, infine, è il Thin Client per ambienti industriali, resistendo e assicurandone l’utilizzo in ambienti particolarmente difficili. Le caratteristiche di affidabilità di tutti i Thin Client di Praim sono esaltate da alcune peculiarità che li rendono ottimali per chi necessita di affidabilità sopra la media.

I dispositivi Neutrino, Edge ed H Series si avvalgono delle soluzioni software Praim ad elevato valore aggiunto, come la console di gestione software ThinMan e la componente Agile, che permettono di implementare un elevato standard di controllo, accesso e sicurezza, semplificando l’attività dell’amministratore di sistema, permettendogli di impiegare il suo tempo in attività strategiche per l’azienda.