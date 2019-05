The Channel Challenge, Syneto lancia la sfida ai partner

Syneto propone The Channel Challenge, non un semplice programma per i partner, ma un percorso di supporto e incentivi a supporto della diffusione del brand.

L’azienda promuove concetti avanzati, come per esempio l’iperconvergenza, un tema per il quale gli schemi tradizionali di relazione con i partner sono superati e obsoleti nel panorama moderno dell’economia digitale.

The Channel Challenge è dunque una sfida a conquistare il mercato, a imporre nuove tecnologie, a guardare il futuro, che si basa però su un’idea diversa dal solito per la valutazione dell’operato dei partner: addio al fatturato, si passa ai deal vinti e alle certificazioni conseguite, diventa prioritario l’impegno dei partner verso la conoscenza, la diffusione del brand e delle sue tecnologie. Basta numeri, da oggi si guardano impegno e capacità. Dal canto suo, Syneto punta a far crescere i suoi partner e per questo mette a disposizione incentivi a seconda dello sforzo profuso verso la diffusione dei suoi prodotti e delle sue tecnologie.

The Channel Challenge si basa principalmente sui tre grandi pilastri che corrispondono al motto aziendale ‘simplify, accelerate, protect’: partnership semplice, vendita rapida e protezione delle trattative. Nel programma questo concetto si manifesta a sua volta in un viaggio a tre livelli – base Apprentice, intermedio Navigator e il più alto Conqueror - e in una serie di semplici sconti, benefits e rebates, molto vantaggiosi rispetto agli standard del settore e dedicati a coloro che si uniscono alla sfida.

Un ulteriore elemento di distinzione sono le campagne di incentivi promosse da Syneto, che vuole ricompensare i partner con rebates aggiuntivi (diversi a seconda del livello di partnership) quando le azioni si basano sul successo reciproco, in base alle circostanze e alle opportunità del mercato.

I partner hanno la possibilità di richiedere fondi marketing in modo rapido e intuitivo; fondi che sono poi impiegati per promuovere prodotti e tecnologie Syneto attraverso attività di Lead Generation, Brand Awareness, eventi e webinar.

Per quanto concerne la protezione delle trattative, The Channel Challenge mette a disposizione dei partner una funzionalità di Deal Registration, che protegge il rivenditore dalla concorrenza, perché Syneto vuole tutelare con i fatti il tempo e l’investimento dei partner nel programma.

Syneto rivoluzione la concezione aziendale del Partner Portal: non una classica piattaforma di registrazione unilaterale, ma uno strumento che nel linguaggio moderno di oggi potrebbe essere definito come un ‘social network’ in cui gli attori principali sono 3 entità: vendor, partner e end-user. Per ogni deal registration, infatti, il rivenditore ha a disposizione il cosiddetto ‘Artificial Intelligence Sales Coach’, un’assistente che offre consigli in real-time sulla base dell’operato indicando, per esempio, quali materiali e soluzioni vincenti poter utilizzare per conquistare il cliente.

Non solo, per avere un aiuto efficace nel generare domanda, i partner possono accedere dal portale a diversi strumenti gratuiti. Primi fra tutti i corsi di formazione e certificazione – commerciale e tecnica – sia online che face-to-face per rimanere costantemente aggiornati, ma anche case study verticali, solution brief e whitepaper per poter mostrare ai clienti l’applicabilità della tecnologia Syneto in scenari reali.