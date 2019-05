OVH distribuisce Kubernetes grazie a un accordo con Platform9

OVH ha annunciato che il software di orchestrazione Kubernetes verrà distribuito sui server dedicati del Gruppo grazie a una partnership con Platform9.

Questo accordo fa di OVH il provider europeo con la più ampia scelta di distribuzione Kubernetes su servizi multipli.

I clienti possono dunque scegliere di installare una distribuzione Kubernetes su qualsiasi soluzione OVH di cloud pubblico, privato o bare-metal.

Le caratteristiche di Kubernetes includono la disponibilità di uno standard comune tra i provider di servizi cloud ibridi e multi-cloud. OVH, Il principale cloud provider europeo, ha quindi deciso di implementare Kubernetes per garantire agli utenti la libertà di scelta, la reversibilità e la trasparenza, aggiungendo un ulteriore tassello nella propria strategia di presentarsi sul mercato del cloud come provider alternativo.

OVH si collabora con Platform9 per offrire il Managed Kubernetes sui Server dedicati OVH Bare-Metal. Mentre il servizio OVH Managed Kubernetes è progettato principalmente per i team che hanno adottato l'approccio DevOps e operano su un cloud pubblico, OVH ha anche assecondato le richieste dei propri clienti che desiderano sfruttare il software di orchestrazione Kubernetes su server dedicati OVH Bare-Metal.

Per soddisfare le aspettative di questi utenti, OVH ha collaborato con Platform9, un fornitore di software specializzato con sede negli Stati Uniti, che offre l'unico servizio Kubernetes completamente gestito del settore, funzionante su qualsiasi infrastruttura - garantendo il 99,9% di SLA in ogni luogo, eliminando allo stesso tempo l'onere operativo della gestione di Kubernetes a livello aziendale.

OVH si rivolge anche a tutti i potenziali utenti di Kubernetes, tra cui:

• utenti che desiderano iniziare la conversione in modo semplice e conveniente, possono rivolgersi al Managed Kubernetes Service sul Public Cloud di OVH.

• utenti che preferiscono l'isolamento hardware completo o un’integrazione semplice con la propria infrastruttura possono distribuire un servizio Kubernetes dedicato, gestito da Platform9 su tutti i server OVH bare metal, a seguito della sottoscrizione di un abbonamento alla soluzione Platform9.

• utenti che desiderano distribuire Kubernetes su base autonoma sui vari ambienti forniti da OVH possono utilizzare una combinazione di offerte di infrastrutture pubbliche (OpenStack), private (VMware) o bare-metal per installare la propria distribuzione di Kubernetes scelta.