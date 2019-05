DocPlanner conclude un round di investimenti per 80 milioni

DocPlanner ha annunciato oggi di aver concluso un round di investimenti di Serie E per 80 milioni di euro, portando il totale raccolto a circa 130 milioni.

I fondi verranno utilizzati in diverse aree strategiche. Il Gruppo DocPlanner continuerà il processo di penetrazione dei mercati chiave in Europa e in America Latina mediante l’offerta del proprio marketplace basato sul SaaS. L’azienda continuerà a investire nella Ricerca e Sviluppo allo scopo di offrire software innovativi a medici e centri medici. Ciò implicherà l’incremento delle vendite, il successo dei clienti, lo sviluppo del prodotto, la conformità delle normative e la presenza di team di marketing nelle diverse aree geografiche. Il Gruppo DocPlanner ha recentemente superato i 1.000 dipendenti a livello globale e non prevede alcun rallentamento in tal senso nel breve termine, vantando circa 100 posizioni attualmente aperte.

Infine, l’azienda non esclude la possibilità di acquisire giovani e innovative software company basate su cloud per accelerare la crescita. Avendo acquisito e integrato con successo concorrenti in Turchia e in Spagna (rispettivamente nel 2014 e 2016) il Gruppo DocPlanner considera tali opportunità a completamento delle proprie iniziative di crescita organica.

Mariusz Gralewski, fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo DocPlanner

Questa nuova fonte di finanziamento giunge nel miglior momento storico per l’azienda. Il tasso di crescita del nostro core business sta accelerando e vediamo maggiori opportunità nel nostro settore, sia in termini di segmento di clientela sia di offerta di prodotti, al progredire del mercato delle tecnologie in ambito sanitario. Sin dall’ultimo round di investimenti ci siamo concentrati sul nostro core marketplace e nel business SaaS e ora ci stiamo orientando su nuove aree di crescita. Si tratta di un momento stimolante per il Gruppo DocPlanner, per i pazienti, i medici e i partner.