Sony REA-C1000, video Edge Analytics basata sull’IA

REA-C1000 è la prima soluzione Edge Analytics di Sony basata sull’IA; il sistema permette di creare contenuti video in tempo reale senza formazione specialistica.

La soluzione REA-C1000, compatta e leggera, utilizza una tecnologia di analisi video avanzata basata su intelligenza artificiale per analizzare l'input proveniente dalle telecamere collegate ed estrarre automaticamente l'oggetto messo a fuoco, combinandolo con altre immagini in tempo reale.

Questa tecnologia esclusiva dotata di Motion/Face Detection e riconoscimento di colori/forme fa sì che REA-C1000 sia “il potente cervello” al centro di qualsiasi sistema di telecamere e dispositivi AV collegati, consentendo alle organizzazioni nei settori education, corporate e government di creare contenuti professionali e coinvolgenti a costi contenuti.



È possibile aggiungere le seguenti funzioni opzionali:

• Estrazione della calligrafia e sovrapposizione dell'immagine sul presentatore, che consente al pubblico di vedere chiaramente i contenuti scritti e i diagrammi, insieme ai gesti e alle espressioni del presentatore;

• Tracking automatico PTZ che segue in modo preciso e fluido il presentatore, tenendolo sempre inquadrato e a fuoco;

• Primi piani con i gesti che rilevano e reagiscono ai gesti dei membri del pubblico in tempo reale

• CG in overlay senza chroma key che estrae le immagini del presentatore e le sovrappone su qualsiasi sfondo senza la necessità di un apposito schermo (funzione pianificata per il rilascio in autunno 2019)

• Ritaglio dell'area a fuoco che offre un'immagine panoramica in 4K e un’immagine ritagliata in HD (funzione pianificata per il rilascio in autunno 2019).