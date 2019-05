TeamViewer, sicurezza aumentata grazie a Sophos Mobile

TeamViewer annuncia una nuova integrazione con Sophos Mobile; il supporto incrociato faciliterà il lavoro da remoto degli amministratori.

Sophos Mobile è una soluzione di Unified Endpoint Management (UEM) e di sicurezza che aiuta le aziende a risparmiare tempo e ottimizzare gli sforzi per gestire e proteggere gli endpoint tradizionali e mobile. È l’unica soluzione UEM che si integra nativamente con una piattaforma di sicurezza degli endpoint di nuova generazione, Sophos Mobile supporta la gestione sia dei dispositivi mobile iOS sia Android.

L’integrazione totale di TeamViewer con Sophos Mobile può essere facilmente gestita dagli amministratori direttamente dalla console di Sophos e con l’attivazione di un abbonamento specifico con TeamViewer. Una volta inserite le informazioni sulla licenza dell’abbonamento, chiunque utilizzi la piattaforma Sophos Mobile, in cloud oppure ‘on premise’, può avviare sessioni di supporto remoto per risolvere più rapidamente i problemi dell'utente finale.

Petter Nordwall, direttore del Product Management di Sophos

Le piattaforme UEM come Sophos Mobile offrono alle aziende un'unica dashboard per gestire tutti i propri endpoint. L'integrazione di TeamViewer all'interno della nostra console consente agli amministratori di operare all'interno di un unico tool, avviando sessioni remote istantaneamente, migliorando l'efficienza e la produttività dei propri utenti, indipendentemente da dove si trovino.

Alfredo Patron, Senior Vice President of Business Development di TeamViewer

L’innovativa e avanzata piattaforma UEM di Sophos continua a cambiare il modo in cui le aziende centralizzano e gestiscono i loro dispositivi endpoint e siamo entusiasti che TeamViewer sia un partner strategico. Gli amministratori di Sophos possono ora fornire sessioni di supporto remoto con un solo clic, senza complessità per l'utente e che permette la risoluzione dei problemi in tempo reale a chiunque e in qualsiasi momento.