Personal Branding, cos’è? Perché è importante?

Il Personal Branding, cioè l’arte di saper mettere in buona luce le proprie competenze personali, è un’attività molto comune nel mondo digitale.

Che tu sia alla ricerca del tuo primo impiego o che stia programmando di migliorare la tua attività lavorativa, investire sul Personal Branding può permetterti di raggiungere importanti risultati.

Molte persone sono convinte che per fare Personal Branding basti avere un profilo sui social network, e per questo sottovalutano l’attività di promozione personale. Questa, però, non è la strategia corretta.

Quindi, che cosa significa fare Personal Branding?

Possiamo definire il Personal Branding come l’insieme delle strategie che puoi mettere in atto per comunicare al meglio chi sei, quali sono i tuoi punti di forza e soprattutto in quale modo puoi dare un contributo di valore nel settore in cui lavori, o vorresti lavorare (Tutto quello che devi sapere sul Personal Branding).

Una volta chiarito che cos’è il Personal Branding, come si può mettere in atto una strategia vincente? Come prima cosa, per sviluppare al meglio il tuo Personal Branding devi focalizzarti su te stesso: cosa ti rende unico? Quali sono i tuoi valori e le tue passioni? Qual è il tuo obiettivo di carriera?

Innanzitutto, scegliere i canali giusti per mettere in risalto le tue passioni e la tua personalità è il primo passo per agire con successo online. Aprire un sito o un

blog personale, ad esempio, può aiutarti a raggiungere un pubblico interessato agli argomenti che senti di padroneggiare al meglio e per i quali stai costruendo

la tua presenza online.

Ad esempio, se sei un esperto di giardinaggio, potrai aprire uno spazio personale in cui dare consigli e raccontare il mondo vegetale.

Oppure, se hai una piccola attività commerciale, il blog ti sarà utile per supportare le vendite fornendo contenuti di qualità collegati ai tuoi prodotti o servizi.

Un’efficace strategia di Personal Branding richiede tempo e costanza, non si improvvisa dall’oggi al domani: scegli con cura su quali canali vuoi investire e continua a mantenerli aggiornati con contenuti di valore.