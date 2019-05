Trend Micro potenzia le capacità di Deep Security

Trend Micro ha annunciato la disponibilità della più completa soluzione del mercato per la security dei carichi di lavoro cloud e container.

Questo primato è stato raggiunto grazie alle nuove funzionalità di sicurezza dei container aggiunte a Trend Micro Deep Security per elevare la protezione dell'intero ciclo di vita DevOps e dello stack di runtime.

Le principali organizzazioni stanno unendo team di sviluppo delle applicazioni, operazioni IT e il loro team di sicurezza per aiutare a fornire rapidamente applicazioni automatizzate e sicure sul mercato. Trend Micro collega i team con strumenti tecnologici che trasformano la sicurezza in processo, rispettando le esigenze di conformità e riducendo i rischi.

Steve Quane, Executive Vice President, Network Defense and Hybrid Cloud Security for Trend Micro

Sono già due anni che le aziende proteggono i container con la nostra tecnologia, ma ora siamo orgogliosi di aver migliorato significativamente la nostra offerta. Diversamente dagli altri prodotti che affollano il mercato, la nostra soluzione consente la scansione automatica dell’immagine del container nella pipeline di creazione e un’estesa protezione runtime, per una piena visibilità e controllo. Ciò che è straordinariamente unico, è il nostro strumento per i container più la protezione del carico di lavoro in ogni ambiente.

- Trend Micro ha esteso la scansione dell’immagine dei container nella pipeline di creazione software, includendo una scansione pre-registro. Questo permette di individuare in anticipo le vulnerabilità e i malware e individuare eventuali minacce future. Deep Security scansiona ora anche le password e le chiavi private, fornendo un controllo di validità sulla conformità e sulle configurazioni, insieme alla verifica delle immagini, per le immagini firmate digitalmente.



- Trend Micro ha implementato la protezione della piattaforma container per Docker e Kubernetes. Deep Security ha garantito a lungo la protezione per l'host e i container in fase di runtime, questo include regole di IPS, monitoraggio dell’integrità e log inspection. Per assicurare una protezione completa, Trend Micro ispeziona tutti i movimenti di traffico laterali e orizzontali tra i container e i livelli della piattaforma, come Kubernetes e Docker.

- Per aumentare l’automazione e diminuire i compiti manuali, i clienti Trend Micro possono ora utilizzare qualsiasi command shell per eseguire API. Questa opzione aggiuntiva assicura il pieno controllo delle policy di deployment, automazione del monitoraggio, reportistica e altro. Le nuove caratteristiche hanno l’obiettivo di automatizzare la sicurezza nello sviluppo delle applicazioni e le operazioni all’interno degli strumenti di orchestrazione dei container e degli ambienti di produzione.