MaxQ AI ha annunciato il lancio di ACCIPIO Ax

MaxQ AI lancia ACCIPIO Ax disponibile quale componente della piattaforma ICH ACCIPIO. ACCIPIO Ax sarà il secondo componente della piattaforma ICH ACCIPIO.

ACCIPIO Ax, versione migliorata e più recente della piattaforma ACCIPIO ICH, comprende SliceMap un'anteprima a livello di sezione per semplificare il rilevamento rapido delle emorragie intracraniche e un flusso di lavoro clinico efficiente.

I reparti di radiologia, i team del pronto soccorso e di neuroradiologia negli Stati Uniti e nell'Unione Europea saranno presto in grado di poter accedere a una soluzione completa per il triage dell'ICH grazie a una prioritarizzazione del flusso di lavoro e ad anteprime a livello di sezione. ACCIPIO Ax comprende l'esclusivo ACCIPIO Ax SliceMap, una vista integrata che guida rapidamente i medici a sezioni TC in caso di sospetta emorragia intacranica senza dover lasciare il loro visualizzatore PACS.

Gene Saragnese, Amministratore Delegato di MaxQ AI

Oggi la sanità è soggetta a un livello di pressione senza precedenti e, grazie alle emergenti soluzioni di Intelligenza Artificiale per la diagnostica medica, le cure mediche sono destinate a sostenere un'evoluzione che offrirà significative evoluzioni a livello qualitativo, clinico ed economico. Il lancio di ACCIPIO Ax è significativo e amplia la nostra piattaforma ACCIPIO ICH. Questa soluzione completa è stata ideata per offrire risposte, e non più dati e analisi, ai medici mentre si integra in modo quasi trasparente nel loro flusso di lavoro. Grazie alle partnership uniche e all'integrazione completa con GE, IBM, Samsung e TeraRecon, MaxQ AI è pronta per distribuire rapidamente le proprie soluzioni a livello mondiale.

Grazie alle approvazioni normative e la designazione della FDA per ACCIPIO Dx quale dispositivo innovativo, la suite software ACCIPIO di MaxQ AI promette di essere Seamless from the Start con una soluzione completamente automatizzata e integrata da parte dei principali partner OEM CT, PACS e degli ecosistemi di Intelligenza Artificiale. Disponendo delle potenzialità per migliorare il rilevamento e i processi in caso di sospette ICH, queste soluzioni sono destinate a portarci in una nuova era caratterizzata da maggiori cure sanitarie consentendo di offrire ai pazienti trattamenti più rapidi e accurati.

La piattaforma ICH ACCIPIO per la valutazione di ictus e traumi alla testa aiuta ad affrontare questi problemi rilevando nel modo più accurato delle emorragie intracraniche (ICH) e riducendo in numero di ICH non individuate grazie a procedure di triage quasi in tempo reale, con annotazioni ed esclusione diagnostica.