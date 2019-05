Qualcomm Snapdragon Mobile VR supporta Oculus Quest

Qualcomm Technologies continua ad elevare l’offerta VR con il lancio di Oculus Quest, supportato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 835 Mobile VR.

Hugo Swart, head of XR, Qualcomm Technologies, Inc.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di ingegneri Oculus per incrementare le caratteristiche di Snapdragon 835 e per ottimizzare la piattaforma con lo scopo di offrire un’esperienza gaming immersiva unica e ricca. Gli sforzi combinati di Oculus e Qualcomm Technologies offrono un’esperienza VR completamente intuitiva e wireless, capace di arricchire gli utenti e di promuovere l’adozione della realtà virtuale su larga scala. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con Oculus per rendere la Cross Reality la prossima piattaforma mobile di calcolo e trasformare il mondo in cui viviamo.