Rittal e Eplan inaugurano la sede italiana a Pioltello

Rittal ed Eplan a Pioltello inagurano a Pioltello la sede italiana: uffici sostenibili ed efficienti per affrontare le sfide del futuro.

Una sede innovativa per le due società del Friedhelm Loh Group che, nei nuovi uffici, continueranno a disegnare un progetto sinergico in cui i collaboratori sono impegnati ad ottimizzare le strategie e gli obiettivi di business comuni, per consentire ai clienti di beneficiare delle proposte e delle soluzioni offerte, seguendo l’intero percorso della “Catena del Valore” e dell’innovazione tecnologica.

4.800 mq di superficie totale, 3.700 mq di edificio di cui 2.100 mq di uffici, 400 mq destinati a momenti di incontro e formazione tecnica, 480 mq di aree interattive e demo per i configuratori Rittal e i software di progettazione Eplan, un impianto fotovoltaico in grado di generare 23,4 kWp e un innovativo Data Center “Made in Rittal”. Ecco i numeri della nuova sede, una struttura in grado di assicurare un ridotto consumo energetico, progettata secondo i criteri NZEB (Nearly Zero Energy Building) e dotata di controllo automatizzato dell’irraggiamento interno all’edificio con sistema frangisole esterno.