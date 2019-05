Qlik, sempre più SaaS-first, migliora il “Customer Success”

Nuovo portale, risorse didattiche e consulenziali potenziate, funzionalità di onboarding ampliate: questi alcuni dei nuovi servizi di “Customer Success” di Qlik. Un’operazione che permette a Qlik di allinearsi sempre di più alle esigenze dei clienti, affermandosi come azienda SaaS-first.

Roberto Sigona, Chief Customer Officer, Qlik

Molte aziende sostengono di mettere i clienti al primo posto ma, dato che basiamo tutto su SaaS, occorre un focus dedicato a tutta l'azienda per essere veramente incentrati sul cliente. Tutto ha inizio con una prima conversazione con il potenziale cliente, e conduce a un percorso che porta alla trasformazione in un cliente soddisfatto e fedele. Qlik ha ampiamente investito in ogni aspetto dell'esperienza del cliente. Supporto pre-vendite, accesso al nuovo portale di supporto, corsi di formazione gratuiti e pacchetti di servizi basati sui risultati: Qlik si sta evolvendo attraverso tutta l'organizzazione per offrire un valore reale a ogni interazione.

I clienti devono ricavare più valore dai dati attraverso le analytics e dipendono dai propri vendor per garantire una rapida adozione delle soluzioni di analisi dei dati nel minor tempo possibile. Grazie all’evoluzione dell’offerta che include un nuovo supporto con accordi sul livello del servizio (SLA) più sfidanti, miglioramenti nell’implementazione online e nell’assistenza continuativa, nuovi pacchetti di consulenza basati e numerose risorse formative gratuite, Qlik apporta un valore sempre maggiore all’interno dell'intero percorso del cliente, dalla valutazione all'implementazione.

La nuova offerta il “Customer Success”:

- nuovo portale di assistenza clienti con miglioramento di design e esperienza utente, e accesso a risorse aggiuntive resources (Qlik Community, Qlik Help, Qlik Continuous Classroom);

- nuovi processi di onboarding dei clienti con interazione esecutiva e un hub privato, in grado di fornire percorsi e risorse guidati;

- nuovi programmi proattivi per il controllo dello stato di salute dei clienti con risorse aggiuntive dedicate al personale per aiutare i clienti ad accelerare il ritorno sull'investimento;

- pacchetti di servizi basati sui risultati per accelerare il time-to-value, come i servizi di migrazione per i clienti di QlikView interessati a Qlik Sense;

- organizzazione e programma di gestione del successo dei clienti progettati per garantire a Qlik i set, la gestione e la soddisfazione delle aspettative di ogni cliente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità;

- accesso esteso a risorse formative gratuite, tra cui la biblioteca di corsi di alfabetizzazione dei dati e la nuova certificazione di alfabetizzazione dei dati.

Qlik offre anche servizi di consulenza che ampliano la potenza delle analytics grazie alle ultime tecnologie, come le analytics conversazionali di Qlik Insight Bot e i nuovi servizi in arrivo per la piattaforma di integrazione dati di Qlik di Attunity e Qlik Data Catalyst.