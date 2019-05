Asus con Zenfone 6 rivoluziona la fotografia da smartphone

Asus lancia il ZenFone 6, dotato, per la prima volta al mondo, della rivoluzionaria Flip Camera. Altri punti di forza: il display NanoEdge e la batteria da 5000mAh. Con ZenFone 6 l’azienda sfida l'ordinario, combinando prestazioni estreme e fotografia top level in un design compatto e immediatamente riconoscibile.

La Flip Camera è una soluzione innovativa che risolve due problemi: la presenza del notch sul display e la bassa risoluzione delle fotocamere frontali. La fotocamera principale di ZenFone 6 vanta l'ultimo sensore Sony IMX586 da 48 megapixel con obiettivo ad apertura focale f/1,79 e tecnologia Quad Bayer per un'incredibile fotografia diurna e notturna. Il sistema di autofocus PDAF OCL 2x1 offre le migliori prestazioni di messa a fuoco e anti-shake, mentre la fotocamera secondaria grandangolare (125°) da 13MP consente agli utenti di includere più scenario e soggetti all’interno dello stesso scatto, con correzione delle distorsioni in tempo reale. Un preciso motore passo-passo ruota il modulo della fotocamera fino a 180°, tra la posizione anteriore e posteriore.

Nella modalità Free Angle, la Flip Camera può essere posizionata in qualsiasi angolazione, offrendo libertà di inquadrare i soggetti da qualunque prospettiva senza dover contorcersi in posizioni difficili o scomode. Sono disponibili diverse modalità di scatto, tra cui Auto Panorama per le riprese panoramiche assistite e Tracciatura Movimento per il rilevamento automatico dei soggetti durante la registrazione di video. Le nuove modalità HDR + Enhanced e Super Night offrono la migliore esperienza di fotografia diurna e notturna. Il modulo Flip Camera è realizzato in Liquid Metal (lega amorfa), il 20% più leggero dell'acciaio inox, ma con una resistenza quattro volte superiore.

ZenFone 6 è dotato di un display NanoEdge da 6,4 pollici a tutto schermo con cornici ultra-sottili e un incredibile rapporto schermo-corpo del 92%. Il design privo di notch - reso possibile dall'esclusiva Flip Camera - rende ogni operazione visiva più piacevole, sia che si navighi in rete, che si mandino messaggi agli amici o si guardi un film. Una gamma cromatica DCI-P3 del 100%, pari a quella cinematografica, garantisce colori intensi e realistici e una luminosità fino a 600nits che facilita la lettura di ciò che è presente sullo schermo, anche quando si è all’aperto.

Il display è protetto dall'ultima tecnologia Corning Gorilla Glass 6, per un'incomparabile resistenza ai graffi e alle cadute. Gorilla Glass 6 è testato per resistere a più cadute da un metro di altezza, assicurando che ZenFone 6 possa facilmente sopravvivere a urti e cadute accidentali.

ZenFone 6 è alimentato dal più recente Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform, un processore Octa-core a 7nm e 2,8 GHz, con 8 GB di RAM. Questo processore consente allo ZenFone 6 di offrire prestazioni ultraveloci e super fluide, che consentono di gestire con facilità anche le app e i giochi più pesanti. Il processore Snapdragon 855 assicura un incremento del 45% delle prestazioni della CPU e rendering grafico fino al 20% più veloce rispetto alla generazione precedente.

Una batteria estremamente capiente ad alta capacità da 5000mAh offre fino a due giorni di autonomia.

La nuova interfaccia utente ZenUI 6 offre maggiore fluidità e velocità, ed è semplice e facile da usare anche per chi dovesse acquistare per la prima volta uno ZenFone. Ha un aspetto più pulito e più lineare che fornisce solo l'essenziale, con una nuova combinazione di colori Dark Mode che aiuta a ridurre l'affaticamento della vista in ambienti scarsamente illuminati. L'interfaccia ridisegnata ha animazioni molto fluide ed è progettata per un uso più semplice, anche quando si utilizza una sola mano, con comandi e altre app ordinatamente disposte lungo i lati del display, a portata di mano del pollice dell'utente.

OptiFlex accelera l’avvio e il refresh delle app e risparmia energia in modalità standby: questa tecnologia impara quali sono le app preferite dell’utente e fa sì che siano pre-caricate in memoria, quindi sempre pronte per l’uso.

La modalità Private Listening riproduce tutti i messaggi vocali e le interazioni di Google Assistant solo tramite l'auricolare, in modo tale che nessun messaggio venga letto ad alta voce quando si è in pubblico. La Smart Key può essere personalizzata per avviare comandi comuni, comprese le attività di Google Assistant. Gli auricolari premium Asus ZenEar Pro, in dotazione con ZenFone 6, sono stati progettati dalla rinomata società specializzata in produzione di cuffie 1MORE, per garantire un suono eccellente e una miglior esperienza di ascolto.