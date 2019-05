Lexmark nomina Allen Waugerman nuovo presidente e CEO

Lexmark International ha annunciato la nomina alla unanimità di Waugerman come presidente e Chief Executive Officer dell’azienda, con effetto immediato.

In Lexmark sin dal 1991, Waugerman ha svolto vari ruoli di responsabilità, tra cui la conduzione ad interim dell’azienda nel periodo in cui la posizione di amministratore delegato è stata vacante. Dal 2016 Waugerman ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior e CTO.

La scelta è ricaduta su Waugerman dopo un’accurata ricerca, durante la quale sono stati presi in considerazione numerosi candidati altamente qualificati. Succede a Rich Geruson, che ha lasciato l’azienda lo scorso novembre.

Mickey Kantor, presidente del consiglio di amministrazione di Lexmark International Siamo lieti di nominare Allen presidente e CEO di Lexmark. Porta in dote una forte leadership, integrità, conoscenza approfondita della tecnologia e un comprovato impegno per il successo di Lexmark, qualità che lo rendono la scelta giusta per la guida dell’azienda verso una crescita globale continua.

Allen Waugerman

Sono orgoglioso dei recenti successi di Lexmark, tra cui il più grande lancio di prodotto della nostra storia e lo sviluppo di nuove soluzioni e servizi come per esempio le offerte cloud as-a-service. Non vedo l’ora di sfruttare i nostri punti di forza e le nostre tecnologie proprietarie per mettere in atto strategie di crescita globali che posizioneranno al meglio Lexmark per un futuro di successo.