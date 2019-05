Gestione migliorata con Cegid Distributed Order Management

Cegid ha annunciato il lancio di DOM (Distributed Order Management), una nuova soluzione per migliorare ulteriormente il sistema di gestione degli ordini.

Grazie a DOM i retailer potranno organizzare e coordinare in maniera smart gli ordini effettuati. Potendo per gestire al meglio il loro inventario, senza mai perdere una vendita.

Quindi, Cegid risponde alle esigenze dei retailer in termini di sistema di gestione degli ordini con la sua nuova soluzione DOM.





La soluzione di Cegid si adatta a qualsiasi dimensione aziendale e può essere facilmente implementata da Cegid Retail in aggiunta alle soluzioni OMS esistenti. Per i retailer internazionali, DOM è in grado di integrarsi e adattarsi ai diversi criteri e alle aspettative peculiari di ciascun mercato. Per i clienti, l’acquisto è semplice: è possibile acquistare online o nello store senza limiti e senza il rischio che un prodotto non sia disponibile.

Cegid Connections ha riunito oltre 450 professionisti del mondo retail, i team di esperti di Cegid e i suoi VAR. È stata l'occasione perfetta per annunciare altre importanti innovazioni per il settore retail:

- L’espansione del cloud globale in Asia per semplificare l’accesso al mercato asiatico per i clienti Cegid

- Le nuove versioni di tutte le applicazioni mobili di Cegid Retail, che coprono tutte le funzionalità dedicate ai negozi, dal back-end del punto vendita, al clienteling fino al POS mobile.

La maggior parte delle nuove soluzioni è stata progettata in stretta collaborazione con i clienti Cegid, facendo leva su insight rilevanti al fine di migliorare la comprensione delle criticità e convalidare l’ergonomia e l’usabilità. I VAR e gli integrator sono stati in grado di accedere a nuovi servizi digitali per migliorare la condivisione delle competenze (tramite MOOC) e la disponibilità di versioni standard di Cegid Retail Y2 per facilitare e accelerare l’implementazione da parte dei propri clienti. Il portale Cegid Life, che ottimizza gli scambi tra i clienti e il servizio Customer Care Cegid, è stato arricchito con contenuti digitali.

Infine, l’evento è anche un’opportunità per poter assistere alle testimonianze di alcuni dei più recenti retailer clienti di Cegid, come ad esempio Aesop, Devred ed Eram.