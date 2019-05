Kingston KC2000, storage NVMe per esperti ed enterprise

Kingston ha annunciato la nuova serie SSD di prossima generazione NVMe PCIe KC2000, progettata per utenti enterprise ed esperti.

L’SSD NVMe PCIe KC2000 di Kingston offre prestazioni estreme, grazie al controller Gen 3.0 x 4 e alle memorie NAND TLC 3D a 96-layer. Grazie alle velocità in lettura/scrittura fino a 3.200/2.200 MB/s, KC2000 garantisce performance e resistenza eccezionali.

KC2000 è un drive con funzioni di crittografia automatica che supporta la protezione dei dati end-to-end mediante tecnologia crittografica hardware AES a 256-bit, consentendo l’uso di software di produttori terzi con le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2.0, come Symantec, McAfee, WinMagic e altre. L’unità KC2000 dispone anche di supporto per le funzionalità Microsoft eDrive, una specifica di sicurezza dello storage per BitLocker.

Tony Hollingsbee, SSD Business Manager EMEA di Kingston

KC2000 è progettato per essere utilizzato da utenti alla ricerca di prestazioni elevate, quindi in presenza di carichi di lavoro particolarmente intensivi su PC o di workstation che richiedono velocità e affidabilità. Il drive offre una maggiore flessibilità, è disponibile in capacità differenti (fino a un massimo di 2 TB2) e, grazie al compatto formato M.2, consente di risparmiare spazio fisico. KC2000 è l'SSD perfetto per gli utenti che cercano l’upgrade definitivo per lo storage.

L’SSD NVMe PCIe KC2000 è disponibile in capacità da 250GB, 500GB, 1TB e 2TB, è coperto da una garanzia di cinque anni e dal supporto tecnico gratuito.