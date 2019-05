Lenovo e Qualcomm presentano il primo PC 5G al mondo.

Lenovo e Qualcomm hanno annunciato Project Limitless: il primo PC 5G al mondo basato su piattaforma Snapdragon 8cx per il 5G e con modemSnapdragon X55 5G.

Il nuovo laptop Lenovo ultraportatile è il primo in assoluto con il modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, in grado di connettersi a una rete 5G superveloce. Infatti, Lenovo vede l'enorme potenziale di crescita del 5G in ambito computing, l’esperienza d’uso sarà sempre più veloce e moderna grazie a PC più veloci, sempre connessi, e un ambiente di condivisione più immersivo.

Johnson Jia, Vice President and General Manager, Consumer Business of Intelligent Devices Group, Lenovo

In Lenovo, non ci limitiamo a migliorare la tecnologia. Tutto ciò che facciamo è pensato per migliorare l'esperienza delle persone. Con il 5G nei PC, possiamo soddisfare gli utenti che hanno bisogno di più velocità: per il trasferimento di file e lo streaming di video in 4K, 8K e persino AR/VR; video chat sempre più veloci e di alta qualità in anche movimento; per refresh sempre più rapidi per chi vuole giocare in movimento. Quando diciamo connettività senza limiti, intendiamo: gli utenti di PC 5G in tutto il mondo risparmieranno tempo, rimarranno produttivi o si potranno divertire online praticamente ovunque, in qualsiasi momento