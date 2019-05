Brother P-touch CUBE, etichette e nastri in mobilità

Brother ha presentato P-touch CUBE, una etichettatrice che permette di stampare etichette e nastri direttamente dal proprio device mobile in modalità wireless.

P-touch CUBE è dotata di connettività Bluetooth, che rende estremamente semplice la configurazione e l'utilizzo dell'etichettatrice dal proprio smartphone o tablet.

La modifica e la personalizzazione di tutte le etichette viene eseguita utilizzando l'app gratuita "P-touch Design & Print", disponibile per Android e iOS.

Per collegare il tuo smartphone e l'etichettatrice P-touch CUBE tramite Bluetooth basta seguire la semplice procedura passo passo indicata sull'app.Sono disponibili diversi modelli preimpostati per svariati tipi di applicazione, come ad esempio scuola, ufficio domestico, giardino, regali, archivio, segnalazioni temporanee e altro ancora.

È possibile scegliere tra oltre 1000 simboli ed emoji, 23 caratteri e 61 cornici da includere nel testo.

Caratteristiche principali:

- Stampa etichette altamente resistenti e colorate fino a 12 mm di larghezza

- Connettività Bluetooth per stampare da smartphone tablet

- Stampa etichette in tessuto per regali o in tessuto stirabile per i capi di abbigliamento

- Applicazione gratuita "P-touch Design&Print"

- Compatibilità MFI (Made for iOS)

- Alimentazione con 6 batterie alcaline tipo AAA o adattatore di corrente (acquistabili separatamente)