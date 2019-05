Datto Day, le best practice Achab per gli MSP

Achab, annuncia l’evento Datto Day 2019, l’appuntamento annuale dedicato all’offerta Datto, ideato per fornire le best practice agli MSP.

La soluzione offre include Datto BDR, per il backup, la business continuity e il disaster recovery. Il sistema è in grado di garantire una ripartenza in soli 2 secondi in caso di disastro. Grazie a simili performance, i provider che hanno scelto il disaster recovery e la business continuity di Datto hanno offerto ai propri clienti un vero vantaggio competitivo.



Datto RMM è una piattaforma cloud per la gestione del parco macchine che permette di monitorare, gestire e tenere sotto controllo tutti i dispositivi da supportare garantendo completa visibilità su server, workstation e dispositivi mobili, aiutando a tenere tutto sotto controllo all’interno di un’unica piattaforma.

Datto PSA è una piattaforma completa di IT business management per gestire, semplificare e unificare processi, persone e dati. Si tratta di una soluzione completa come deposito centrale per tutte le informazioni che consente di facilitare e snellire la gestione di contatti, ordini e fatturazione, oltre che di capire la redditività di un cliente.

Datto Networking è una famiglia di soluzioni create ad hoc che permettono ai fornitori di servizi IT di creare, gestire, monitorare intere infrastrutture di rete, attraverso il cloud, come un servizio sempre attivo e al massimo delle prestazioni 24x7x365.

Andrea Veca, CEO di Achab

Quando si verifica un downtime o un’interruzione, l’azienda vive sempre un momento critico, tanto più consistente quanto più si allungano i tempi di ripresa. Un errore, un incidente, un attacco informatico possono accadere in qualsiasi momento, creando all’impresa danni ingenti dal punto di vista economico, oltre che di reputazione.

… Trasmettere e dimostrare l’importanza di passare dalla rivendita software all’erogazione di servizi IT gestiti è la nostra mission. Insieme al nostro partner Datto, proponiamo soluzioni davvero uniche per efficacia ed immediatezza che riteniamo possano realmente consentire agli MSP di fornire un servizio di altissimo valore ai loro clienti, potendo al contempo trarne profitti importanti.

La giornata del Datto Day si terrà il 28 maggio all’Hotel Excelsior Gallia a Milano, con sessioni incentrate su best practice, laboratori e demo per offrire ai meno esperti una panoramica tecnica e commerciale di taglio pratico, tramite la testimonianza diretta degli MSP che già le conoscono e le usano con successo.