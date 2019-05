Come fermare lo spam telefonico? Ci pensa tellows

Nella vita frenetica di tutti i giorni, chiamate indesiderate e richieste da parte dei call center possono infastidire non poco; tellows risolve il problema.

Il copione è sempre lo stesso: ricevi una telefonata da numero sconosciuto e rispondi pensando che sia un amico che ha cambiato numero oppure quell’azienda a cui hai inviato il curriculum settimane fa, ma invece si tratta del solito call center che ti offre investimenti nel trading online oppure nuove imperdibili offerte telefoniche. Come porre fine a questo strazio?

Ecco la soluzione per mettere fine alle chiamate indesiderate e dire addio a telemarketing e scocciatori: tellows.

Si tratta di un’applicazione gratuita (esiste anche una versione a pagamento con alcune funzioni in più) dedita alla lotta contro il terrorismo telefonico, così da poterti sempre difendere dalle truffe in modo semplice ed efficace.

Con la versione gratuita di tellows, quando riceverai una chiamata spam, potrai vedere sul tuo display tutte le informazioni relative a chi ti chiama, proprio come se avessi il numero salvato nella tua rubrica! Se dovessi ricevere una chiamata da un call center, sul tuo display, oltre al numero di telefono, visualizzerai anche se si tratta di una chiamata di telemarketing ed anche il nome dell’azienda (es. call center TIM).

Insieme al nome e al motivo della chiamata, visualizzerai anche un punteggio che va da 1 (numero serio) a 9 (numero pericoloso) che rappresenta il grado di affidabilità nel numero; nel caso in cui non conoscessi il nome del chiamante che tellows ti mostra, grazie al punteggio sarai in grado di capire se sia il caso o meno di rispondere alla telefonata.

Nella versione a pagamento, tellows potrai bloccare in automatico le chiamate che provengono da numeri con punteggio superiore a 7; il tuo telefono così non squillerà quando a chiamare saranno call center e scocciatori ritenuti “pericolosi”. Grazie alla versione Premium, non riceverai più chiamate indesiderate, ma continuerai a visualizzare le informazioni e i punteggi per i numeri con score che vanno da 1 a 6.

Come ottimizzare tellows una volta scaricata:

Se possiedi un dispositivo Android, una volta installata sul tuo smartphone l’applicazione risulterà già ottimizzata.

Se invece possiedi un dispositivo iOS, dovrai aprire le impostazioni del tuo iPhone, cliccare su “telefono”, poi su “blocco chiamate e identificazione” e consentire a tellows di bloccare le chiamate e fornire l’ID chiamante.