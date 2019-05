BenQ InstaShow WDC10C con connettività USB-C

Grazie all’InstaShow WDC10C, la novità presentata da BenQ, sarà possibile anche la proiezione wireless istantanea da laptop e PC USB-C compresi i modelli MacBook.

Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation

La USB-C fa compiere un salto in avanti alla connettività digitale, dai trasferimenti di dati SuperSpeed +, alla distribuzione di audio e video, all’alimentazione e ricarica rapida, consentendo ai produttori di dispositivi di sviluppare design più sottili e leggeri. Nell'attuale scenario di business dell'interoperabilità dei dispositivi, la nuova compatibilità USB-C di InstaShow WDC10C espande le funzionalità di presentazione wireless plug-and-play per tutti i dispositivi dotati di USB-C, inclusi gli utenti MacBook.

InstaShow WDC10C funziona semplicemente con qualsiasi OS o piattaforma hardware, inclusi Mac, PC, laptop. Poiché non vi è alcuna installazione di software o driver sul dispositivo sorgente, InstaShow garantisce una sicurezza assoluta dei dati, con protezione WPA2-PSK con crittografia a 128 bit. Facile da collegare e intuitivo da usare, InstaShow ridisegna le sale riunioni ingombre in suite di collaborazione wireless all'avanguardia senza necessità di installazione e manutenzione.





Il nuovo InstaShow WDC10C permette di applicare le funzionalità di proiezione wireless plug-and-play a una miriade di diversi dispositivi USB-C e Thunderbolt 3, inclusi MacBook e altri PC, eliminando così i problemi di installazione e gli ostacoli alla collaborazione nelle riunioni aziendali, un notevole vantaggio non solo per i partecipanti agli incontri ma anche per i responsabili IT.

La nuova configurazione USB-C di InstaShow consente di aggiungere video Full HD 1080p e streaming audio stereo a 16 bit a qualsiasi dispositivo di visualizzazione, supportando i dispositivi di origine con USB-C in modalità DisplayPort Alt come MacBook o PC senza uscita HDMI.

Il nuovo trasmettitore USB-C è completamente compatibile con i precedenti ricevitori InstaShow WDC10, pertanto i kit trasmettitore possono essere facilmente aggiunti alle configurazioni esistenti di InstaShow per ottenere la proiezione wireless USB-C.

InstaShow WDC10C è una soluzione tutto-hardware plug-and-play che non richiede installazione, esecuzione o configurazione del software, ma solo una singola connessione al laptop sorgente sia per i video che per l'alimentazione.

La sua semplicità operativa è accompagnata dalla sua estetica minimalista, che integra in modo discreto gli attuali dispositivi e lo stile contemporaneo con un design minimale a spina e a pulsante singoli.