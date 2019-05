AMD al Computex: nuove CPU Ryzen, chipset e tanto altro

Durante il keynote di apertura del Computex 2019, la Dott.ssa Lisa Su, Presidente e AD di AMD, ha mostrato le nuove soluzioni a 7 nm sviluppate dal chip maker.





“Zen 2” – la nuova architettura "Zen 2", che alimenta i processori AMD Ryzen e EPYC di ultima generazione, supera ampiamente il trend storico di miglioramento delle prestazioni, offrendo il 15% in più di IPC (Instruction per Clock) oltre che a miglioramenti significativi nel design, incluse maggiori dimensioni della cache.

3rd Gen AMD Ryzen desktop - La nuova lineup di processori Ryzen desktop di terza generazione si arricchisce con una nuova CPU: sono infatti stati presentati i processori desktop Ryzen 9, con l'ammiraglia Ryzen 9 3900X da 12 core/24 thread. La famiglia di CPU Ryzen si completa con gli 8 core di Ryzen 7 e i 6 core di Ryzen 5. Inoltre, tutti i processori Ryzen desktop di terza generazione supportano la tecnologia PCIe 4.0.

Chipset AMD X570 - Il primo chipset al mondo per socket AM4 con tecnologia PCIe 4.0, in grado di offrire un supporto unico all'ecosistema di AMD, grazie agli oltre 50 nuovi modelli di schede madri e soluzioni di storage PCIe 4.0.

RDNA e AMD Radeon RX 5700 - RDNA, la nuova architettura da gaming progettata per guidare il futuro dei videogiochi, offre prestazioni, potenza e un quantitativo di memoria incredibili rispetto alla precedente architettura Graphics Core Next (GCN). RDNA alimenterà le prossime schede grafiche a 7nm Radeon RX serie 5700, dotate di memoria GDDR6 ad alta velocità e supporto per la tecnologia PCIe 4.0.

Datacenter - Con una dimostrazione live, AMD ha mostrato come la nuova piattaforma server AMD EPYC di seconda generazione superi due Intel Xeon di oltre 2 volte nel benchmark NAMD. Inoltre, AMD e Microsoft Azure hanno annunciato il raggiungimento di livelli di prestazioni in precedenza non ottenibili per la fluidodinamica computazionale (CFD) utilizzando un'istanza cloud Azure HB in esecuzione su un sistema basato su processore EPDC AMD di prima generazione.

La Dott.ssa Lisa Su è stata raggiunta sul palco da numerosi esponenti di aziende leader nel settore tecnologico, come Roanne Sones, Microsoft Corporate Vice President of OS Platforms, Joe Hsieh, Asus Chief Operating Officer, Jerry Kao, Acer Co-Chief Operating Officer e altri importanti attori del settore per mostrare l'ampiezza e la profondità dell’ecosistema grafico e computazionale di AMD.