Computex, Intel guida la prossima rivoluzione del computing

Intel porta al Computex 2019 di Taipei tantissime novità, prodotti e tecnologie che rendono possibile un’esperienza tecnologica completa e immersiva.

Jim Johnson, Intel corporate vice president and general manager of Client Engineering

La lunga storia di Intel di leadership nelle prestazioni, profondo co-engineering e diffusione di nuovi design, accelererà l’innovazione della piattaforma PC e porterà alle persone una nuova classe di performance di computing e intelligenza. Al Computex, Intel sta mostrando la sua abilità nel creare la piattaforma del futuro con iniziative come Project Athena, portando l’AI nel PC e continuando ad aprire la strada per la trasformazione dell’ecosistema del PC.

- Prototipi ispirati dall’esperienza guidano il futuro dell’innovazione dei PC portatili.

Estendendo l’innovazione del form-factor ai sistemi ad elevate prestazioni, Intel ha mostrato un nuovo prototipo di design, nome in codice “Honeycomb Glacier”, che consente esperienze nuove per gamer e content creator. Il concept Honeycomb Glacier presenta un display secondario integrato, offrendo maggiore spazio di visualizzazione per giocare e creare, tutto in un unico notebook. Questo design consente esperienze di gaming più immersive, rendendo costantemente disponibili sullo schermo secondario informazioni chiave come mappe di livello, inventari, stato e altro, evitando che applicazioni si sovrappongano al gameplay o di dover passare da un'applicazione all'altra. Lo schermo secondario consente anche gaming e streaming simultanei, offrendo agli streamer la possibilità di interagire con il pubblico in tempo reale, senza sacrificare lo spazio del loro gioco.

Intel sta collaborando con gli OEM per offrire sul mercato sistemi con schermo secondario basati su questo concept visionario e sui più recenti processori Intel Core di nona generazione pe rmobile, il primo dei quali sarà il modello ASUS ZenBook Pro Duo con ScreenPad Plus.

Inoltre, la connessione alla rete sarà migliore grazie ai nuovi portatili dotati di Wi-Fi 6. Intel ha messo in mostra nuovi ruoter domestici e gateway Wi-Fi 6 dotati di tecnologia Intel, prodotti da AVM, Edimax, Elecom, Netgear e TP-Link, che saranno lanciati quest’anno.

- Primo prototipo di PC con computing ambientale.

Intel sta rendendo possibile un'esperienza di computing che sarà sempre più immersiva, connessa e intelligente. In futuro, i PC dovranno adattarsi alle esigenze delle persone rimanendo sempre attivi, sempre svegli, sempre in grado di percepire l’ambiente circostante e di inviare notifiche in modo intelligente. Offrendo un primo sguardo su come evolverà il computing del futuro, l'azienda ha presentato il prototipo ambient PC di Intel, nome in codice “Mohawk River”, per mostrare come questo notebook sia in grado di:

- essere sempre pronto e adattarsi in modo proattivo agli utenti;

anticipare le esigenze degli utenti e i loro comandi sfruttando sensori che rilevano la presenza umana, videocamere a 180 gradi, schermi secondari esterni e l’identificazione vocale di Intel;

- connettersi con le persone utilizzando sistemi di intelligenza a notebook chiuso, consentendo una transizione fluida tra le modalità laptop chiuso e di nuovo aperto;

- continuare a lavorare in modo efficiente, ottenere informazioni rilevanti e rimanere connessi anche con il laptop chiuso nella fase di transizione;

- svolgere meeting in video conferenza a 360 gradi.

Intel ha anche mostrato come sta implementando un approccio di presenza umana utilizzando login senza l’uso delle mani con Windows Hello e Intel Context Sensing Technology, per esperienze avanzate che aiutino le persone a restare concentrate, sempre pronte e in grado di adattarsi ai diversi compiti che svolgono nel corso della giornata.