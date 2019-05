Dell annuncia nuovi modelli di workstation Precision

Dell ha annunciato il lancio di nuovi modelli di Workstation Precision, sia fissi che mobile, per supportare al meglio le applicazioni più esigenti.

Tom Tobul, Vice President and General Manager of Dell Commercial Specialty Products

Il portfolio di Workstation Precision è pensato per la creatività e la produttività senza limiti. Oggi la forza lavoro à più mobile che mai, e i nostri clienti confidano sulle workstation Dell per avere le migliori performance possibili per i loro workflow più importanti, a prescindere da quale sia il compito da svolgere. Includendo le più recenti tecnologie e componenti, come Dell Precision Optimizer, le nostre workstation sono progettate pensando ai power user e agevolando la loro creatività senza freni.

Il design compatto delle nuove serie Workstation mobile 5000 e 7000 implica che gli utenti più esigenti non dovranno sacrificare design o mobilità per creare o elaborare dati mentre sono in movimento. La combinazione di autonomia lunghissima , processori potenti e storage generosi indica che gli utenti possono rimanere connesso e lavorare ai propri progetti più importanti ovunque essi si trovino.

Con peso a partire da 1,75 Kg, Precision 5540 è la più sottile e leggera workstation mobile da 15” di Dell. Ospita CPU fino a Intel Xeon E di nona generazione con 8 core. La GPU è altrettanto top, potendo montare una NVIDIA Quadro T2000 da 4 Gbyte. Completano il quadro storage fino a 4 Tbyte, e RAM fino a 64 Gbyte. Impossibile non citare il monitor, disponibile fino a risoluzione UHD, e con gamut Adobe 100%, oppure nel nuovissimo OLED con gamut colore DCI-P3 100%

Per chi vuole ancora di più da una workstation mobile, Dell propone la nuova Precision 7740. Qualche dato? Fino a 128 Gbyte di RAM ECC, SSD PCIe fino a 8Tbyte, e GPU a scelta fra NVIDIA Quadro RTX o AMD Radeon Pro. Disponibile anche con il nuovo display da 17,3” UltraSharp UHD IGZO.

Per il settore workstation rack, Dell presenta Precision 3930 rack. Ingombro di solo 1, ma potenza da vendere: Intel Xeon E di nona generazione, fino a 128 Gbyte di RAM e GPU NVIDIA Quadro o AMD RadeonPro.

Infine, due modelli di workstation tower: Dell Precision 3630 e 3431.

Precision 3630 offre RAM fino a 128 Gbyte ECC (64 per il modello 3431) e la GPU scelta è Quadro P5000; in opzione AMD Radeon Pro WX7100