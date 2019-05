OKI Europe lancia le stampanti A3 a colori Serie C800

OKI Europe ha annunciato il lancio della nuova Serie C800 di stampanti A3 a colori ultracompatte, le stampanti più piccole sul mercato per la categoria.

Dotata dell'esclusiva tecnologia digitale a LED di OKI, la Serie C800 è in grado di gestire una gamma impareggiabile di supporti a colori in HD, dai supporti prefustellati ai poster e ai banner. Le dimensioni compatte, le velocità di stampa elevate e i risultati di alta qualità fanno della Serie C800 la scelta perfetta per qualsiasi tipo di azienda, in particolare per il retail.

La versatile C824 è la soluzione ideale per singoli e gruppi di lavoro con esigenze diverse. È in grado di offrire una stampa documentale quotidiana conveniente e consente di ottenere anche risultati di forte impatto su un'ampia gamma di materiali marketing e di vendita. Gli utenti possono accedere anche a contenuti video sulla risoluzione dei problemi, dall'app OKI Mobile Print. Flessibile la gestione della carta, da 64 a 256 g/m² e per banner lunghi fino a 1,3 m.

Il modello C834 offre le stesse prestazioni di C824 e ha una dotazione standard che prevede il wireless e funzionalità di stampa “tap & print”, in modo che gli utenti possano stampare direttamente dal proprio smartphone o tablet. Inoltre, è compatibile con AirPrint di Apple Inc e Google Cloud Print 2.0. C834 offre eccezionale qualità di stampa High Definition ProQ2400 Multilevel e risoluzione di 1.200 x 600 dpi per una stampa nitida, chiara e di facile lettura.

Oltre a tutte le funzioni del modello C834, C844 porta le vendite, il marketing e la segnaletica per i clienti a un livello superiore, offrendo immagini e testi nitidi e di altissima qualità con una risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi.

Ciascuna stampante della Serie C800 è dotata di uno schermo chiaro e facile da utilizzare, e la certificazione Blue Angel rende massima l’efficienza energetica. Il nuovo fusore di OKI consente di risparmiare energia, mentre la modalità di spegnimento automatico riduce a meno di 0,15 W il consumo della macchina quando non è in uso, con un ulteriore risparmio energetico.