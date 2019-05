L’AI di NetApp al servizio della ricerca di Parabricks

NetApp supporta Parabricks con la propria tecnologia NetApp ONTAP AI, per accelerare il sequenziamento delle pipeline genomiche.

Con l'aumento della richiesta di sequenziamento del genoma, i ricercatori stanno generando una marea di dati che raddoppia di dimensioni ogni anno. I dati generati dal sequenziamento dell'intero genoma richiedono una grande potenza di elaborazione, archiviazione e gestione dei dati che possono portare a una significativa riduzione delle prestazioni. Per stare al passo con l'aumento della domanda di sequenziamento, le organizzazioni devono essere in grado di completare più processi di sequenziamento in meno tempo senza sacrificare precisione o sicurezza.

Il partner di NetApp Parabricks ha un software di analisi genomica con accelerazione GPU ad alte prestazioni che accelera i tempi di elaborazione delle pipeline genomiche. Con gli approcci basati sulla CPU standard, l'elaborazione può richiedere giorni, ma con Parabricks ci vogliono solo pochi minuti. Il software Parabricks - in combinazione con la collaudata architettura NetApp ONTAP AI - supportata dai supercomputer NVIDIA DGX e dallo storage NetApp connesso al cloud, consente di implementare una soluzione AI end-to-end completamente integrata e ottimizzata per l’elaborazione di dati genomici.

Con questa soluzione congiunta, è possibile:

- Accelerare il sequenziamento del genoma in media di 50 volte rispetto alle soluzioni con solo CPU.

- Eseguire più operazioni di analisi genomica in meno tempo con lo storage all-flash leader del settore connesso al cloud dai server NetApp e NVIDIA DGX.

- Proteggere i dati genomici sensibili e migliorare la precisione del test per i calcoli di precisione alimentati dall'IA.

- Ridurre il costo di proprietà con le tecnologie di efficienza dei dati leader del settore e ottenere una capacità 25 volte maggiore rispetto a sistemi concorrenti.

- Accelerare il ritorno sull'investimento con integrazione automazione e orchestrazione semplificata dei dati nei cloud e on premises.