F-Secure, gli utenti temono il furto di identità

F-Secure rivela i contenuti di una indagine, da cui emerge come come oggi gli utenti stiano comprendendo realmente i rischi che si trovano ad affrontare.

Infatti, il 71% degli intervistati ritiene che cadrà vittima di crimini informatici o furto di identità. Mentre il 73% manifesta timori simili nei confronti dei propri figli.

Il sondaggio rileva che oltre la metà degli utenti ha avuto un membro della famiglia colpito da qualche forma di criminalità informatica (51%). Malware o virus sono le minacce più comuni riscontrate, seguite da frodi legate alle carte di credito e da frodi via SMS/chiamate. Un utente su quattro ha affermato di essere stato colpito da diverse forme di cyber crime.

Kristian Järnefelt, Executive Vice President, Consumer Cyber Security di F-Secure

È quasi impossibile evitare l'uso di Internet nel 2019. I servizi cloud sono ormai una norma, ma non sempre sappiamo quali informazioni siano state raccolte su di noi e dove siano archiviate. I team di cyber security B2B di F-Secure stanno già vedendo molti di questi servizi cloud e molte aziende diventare obiettivi redditizi per i criminali informatici che rubano enormi quantità di dati degli utenti consumer. Una volta che le informazioni personali sono trapelate, è impossibile recuperarle. E potresti non essere a conoscenza di potenziali problemi per anni. Nella maggior parte dei casi è una questione di velocità. Se gli utenti riescono a reagire abbastanza velocemente, i criminali potrebbero scoprire che ciò che hanno rubato è inutile.

Il crimine informatico tradizionale è ancora più diffuso del furto di identità o dell'acquisizione dell’account, tuttavia quest’ultimi tipi di attacchi continuano ad aumentare. Pertanto è necessario un approccio globale alla sicurezza informatica degli utenti.

Per rispondere alle preoccupazioni degli utenti in merito al furto di identità e all’acquisizione dell'account, F-Secure lancerà nel corso del 2019 un servizio di protezione dell'identità completamente nuovo chiamato F-Secure ID PROTECTION. Questo servizio completo sarà progettato per proteggere gli utenti prima, durante e dopo una violazione e avrà queste caratteristiche:

- L'offerta per la protezione di end-point e della privacy neutralizza gli attacchi di phishing e malware, mentre la tecnologia VPN protegge i consumatori dalle intercettazioni quando utilizzano il WiFi pubblico;

- Funzionalità di gestione delle password facili da usare ma potenti rendono semplice creare password univoche e forti per ogni servizio e consentono di ridurre al minimo l'esposizione in caso di violazione;

- Il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, del public web, deep web e dark web permette di verificare se sono trapelate informazioni personali;

- Il servizio previene il furto di identità e l'acquisizione di account con risposte guidate in caso di violazioni prima che i criminali possano trarre vantaggio dalle informazioni personali sottratte.