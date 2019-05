Indra, la realtà aumentata per la manutenzione della Difesa

Indra ha ideato una soluzione di assistenza virtuale basata su occhiali a realtà aumentata per la manutenzione dei sistemi e piattaforme per la difesa.

L'operatore, indossando gli occhiali, ha accesso tramite degli ologrammi, alla documentazione e dati tecnici necessari per eseguire una riparazione o una revisione. Se necessario, l'assistente virtuale incorporato negli occhiali consente di visualizzare le informazioni sovrapposte al sistema in riparazione per aiutare a identificare le componenti e la configurazione.

È inoltre possibile avere immediatamente tutti i dati raccolti dai sensori interni o esterni su temperatura, umidità e altri parametri per determinare lo stato di un dispositivo.

Gli occhiali permettono anche di richiedere l'assistenza remota di esperti e condividere con loro la visione del sistema: aumentando la velocità con cui vengono effettuate le riparazioni, e tagliando i costi associati a trasferimenti non necessari.

Questa funzione è fondamentale nelle operazioni che le Forze Armate realizzano nelle aree di difficile accesso. La comunicazione in questi casi avviene tramite collegamenti satellitari sicuri.

L'accesso ai database e alle informazioni di tutti i sistemi è adattato al profilo degli utenti, per fornire le informazioni necessarie.

Questa soluzione si inquadra nell'impegno di Indra nel portare l’Industry 4.0 al settore della Difesa, in ciò che la società ha chiamato Sustainability 4.0. Per questo, utilizza l'intelligenza artificiale, i big data, l'analisi dei dati e l'iperconnettività.

I costi di manutenzione sostenuti durante l'intero ciclo di vita dei sistemi e delle piattaforme di difesa sono superiori ai costi di acquisizione. Per questo, i risparmi che si possono ottenere sono davvero elevati.

Allo stesso tempo, la disponibilità di sistemi e la sicurezza delle operazioni si moltiplica. Tutto questo si traduce in maggiore efficienza e successo nelle missioni militari.

Questa tecnologia ha anche applicazioni in ambito civile, come la manutenzione di sistemi industriali.