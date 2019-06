Ericsson scelta da SoftBank per la rete 5G in Giappone

Ericsson ha annunciato che fornirà a SoftBank la tecnologia per l’accesso radio su bande 5G a media e alta frequenza e rafforzerà la rete LTE esistente.

In base all’accordo, Ericsson fornirà a Softbank le tecnologie per la rete di accesso radio, compresi i prodotti del portafoglio Ericsson Radio System. Questo consentirà a Softbank di lanciare servizi 5G sulle bande appena assegnate.

Inoltre, Ericsson rafforzerà anche la rete LTE esistente di SoftBank. I prodotti Ericsson Radio System verranno implementati in diverse regioni, ottimizzando il proprio spettro.

Chris Houghton, Senior Vice President e Head of Market Area North East Asia di Ericsson

La partnership tra SoftBank ed Ericsson risale all’era del 2G, siamo quindi entusiasti di supportarli in questa nuova fase della loro evoluzione tecnologica. Grazie al nostro portafoglio avanzato di prodotti, SoftBank può sbloccare il potenziale del 5G per la società giapponese e non vediamo l’ora di accrescere la nostra partnership di lunga data.

Ericsson e SoftBank hanno avviato attività congiunte di Proof of Concept nel 2015 e hanno ampliato con successo la loro collaborazione per includere test 5G multibanda, che comprendono le frequenze a 28 GHz e 4.5 GHz. Entrambe le aziende continueranno a esplorare casi di utilizzo 5G, a promuovere la trasformazione della rete di Softbank da LTE a 5G e a lavorare per lanciare servizi commerciali 5G nel 2019.