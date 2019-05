GFT è partner dello sviluppo delle migliori App

GFT annuncia i 3 riconoscimenti (Branding, Illustration, Integrated Graphic Design) ottenuti dalla app YAP all’Indigo Design Award 2019.

YAP è un’App di pagamento mobile creata da Nexi, leader dei pagamenti digitali in Italia, con il supporto realizzativo di GFT. YAP risponde alle esigenze di semplificazione e flessibilità dei più giovani che cercano riscontri immediati.

GFT vanta significative e riconosciute esperienze nella governance, progettazione e realizzazione “agile” e supporto alle operation nell’ambito di applicazioni di pagamento mobile. In questo avvincente e sfidante progetto GFT, ha, inoltre, interpretato l’innovazione e l’efficacia della user experience Nexi in chiave di “full digital experience”, supportando la creazione delle sottostanti funzionalità (front-end e back-end). La fase di on-boarding completamente on line fatta di pochi essenziali passaggi, il riconoscimento digitale dell’utente e l’utilizzo di transazioni paper-less sono solo alcuni esempi delle innovative funzionalità implementate da GFT per servire al meglio il target dei più giovani.

Questo grazie alla forte interazione delle competenze multidisciplinari interne al team GFT, nel rispetto del time to market e secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza.