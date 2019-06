Lo sviluppo tecnologico di Salesforce si mette in mostra

Dedicato al mondo digitale, l’evento organizzato da Salesforce - Basecamp Milano 2019 – ha avuto un grande successo di pubblico facendo il tutto esaurito.

Oltre 2000 aziende di tutti settori si sono date appuntamento il 28 maggio al MiCo Centro Congressi di Milano per “toccare con mano” gli ultimi sviluppi tecnologici di Salesforce. L’evento è stato un vero e proprio Basecamp Milano da record con oltre 6.000 registrati, tutti parte del folto ecosistema italiano di Salesforce che si riunisce una volta all’anno. Unico scopo condividere esperienze e visioni sull’uso delle nuove tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale al fine di adottare al meglio il cambiamento digitale e guidare la crescita del proprio settore.

Federico Della Casa, Country Leader di Salesforce Italia

Il successo di questa edizione di Basecamp è sorprendente solo all’apparenza. In realtà, incontrando le aziende quotidianamente, questa spinta al cambiamento è ben visibile. Le aziende hanno capito che investire nelle tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale è l’unica cosa da fare per riuscire ad alzare il livello di competitività. Siamo molte felici e orgogliosi che vedano in Salesforce un punto di riferimento. Il successo di questa edizione di Basecamp ne è la prova.

Il keynote di apertura di questa edizione si è contraddistinto per la presenza di nomi prestigiosi che si sono alternati sulla scena per uno scambio di idee e opinioni ad alto valore. A fare gli onori di casa Federico Della Casa, Country Leader di Salesforce Italia, che ha accolto sul palco un ospite a sorpresa: direttamente da San Francisco, il co-CEO di Salesforce Keith Block, intervenuto per sottolineare una volta di più lo spirito pionieristico di Salesforce.

È stata poi la volta di Paolo Bergamo, Senior Vice President Salesforce Global, che, insieme a Ezio Russo, Area Vice President, ha accompagnato sul palco manager e imprenditori di importanti aziende tra cui Automobili Lamborghini, F.C. Internazionale Milano e Nicolaus Tour. Con lo Chef Massimo Bottura che ha illustrato l’associazione no-profit Food For Soul e la nascente collaborazione con Salesforce.

Il palco di Basecamp si è quindi trasformato in un anfiteatro ideale della Quarta Rivoluzione Industriale. I percorsi delle aziende nella Quarta Rivoluzione Industriale sono stati proposti anche nell’area espositiva dove è stata rappresentata l’Italia attraverso i suoi monumenti poi abbinati ad aziende che già utilizzano le soluzioni Salesforce. Una vera e propria “Connected Country” realizzata in collaborazione con Copernico.

Banca IFIS, Brunello Cucinelli, Fratelli Carli, Green Network Energy, Octo Telematics, Technogym e il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, hanno individuato e rappresentato il futuro del loro business attraverso potenziali percorsi nella IV Rivoluzione Industriale. I partecipanti all’evento hanno poi potuto assistere alle 50 sessioni verticali in programma, all’interno delle quali sono intervenuti 40 Trailblazer – ossia i clienti Salesforce che fanno da “apripista” e creano modelli di business innovativi e servizi su misura per i propri clienti – condividendo le proprie storie di successo.