AOC, nuovi display e supporti VESA per il comparto B2B

Nel portfolio di soluzioni per il comparto professionale di AOC, oltre a monitor di alta qualità, sono ora presenti anche il supporto Vesa e bracci di supporto. Grazie a queste novità, l’azienda offre un assortimento completo di soluzioni per ogni business per creare postazioni di lavoro produttive, organizzate ed ergonomicamente sicure al più alto standard tecnico.

Monitor per tutte le esigenze

Conformi a norme come EPEAT Gold/Silver, TCO, Energy Star e GS e pensati per professionisti che lavorano in aziende di diverse dimensioni o nel settore pubblico, i monitor AOC sono efficienti sotto il profilo energetico e rispettosi dell’ambiente. Oltre a soddisfare i requisiti di visualizzazione di base per display (E1 series), ai più avanzati supporti regolabili (serie professionale P1 o la moderna ed elegante serie 90), supportano una grande varietà di connettori, come VGA, HDMI e Display Port, mentre alcuni modelli presentano anche prese DVI. Le misure variano da 21.5” a 27” e offrono una soluzione per postazioni di lavoro di tutti i tipi. Inoltre, le tecnologie Flicker-Free e Low Blue-Light filtrano le onde nocive, concorrendo ad una maggiore sicurezza e minimizzando l’affaticamento degli occhi.

La serie E1 è stata originariamente pensata per aziende medio-piccole e per il settore pubblico. Disponibili in tre diverse dimensioni (21.5”, 24” e 27”), hanno pannelli TN e MVA per il 21.5” e pannelli IPS per i 24” e i 27”, tutti con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel). Il 24E1Q da 24” presenta inoltre un design senza cornice su 3 lati, perfetto per setups multi-monitor.

Per avere maggiore flessibilità ed ergonomia, c’è la serie P1, i cui monitor sono equipaggiati con supporti regolabili in altezza (130 mm o 150 mm), gestione di cavi integrata, hub a 4 porte USB 3.0 e funzione Quick-Release per una facile configurazione. Come per la serie E1, la P1 offre risoluzione Full HD per i pannelli TN e MVA del formato 21.5” e per i monitor con design frameless su 3 lati e pannello IPS, disponibili nei formati da 24” e 27”.

I monitor della serie 90 in brunite sono la scelta giusta per chi ricerca sia qualità che design. Questa serie presenta dei pannelli IPS colour-accurate disponibili in modelli da 24” FullHD o in due modelli da 27” FullHD e QHD. Questi display presentano stand ergonomici, l’altezza aggiustabile e il design frameless su tre lati, rendendoli perfetti per set-up multipli. Anche per chi lavora su laptop in posti sempre diversi o in movimento un monitor portatile con USB-C come il modello I1601FWUX è un modo intelligente per aggiungere più spazio virtuale oltre al proprio desktop per lavorare più efficientemente. Il display IPS da 15.6” in FHD è un prodotto elegante che si ripone facilmente in ogni borsa grazie allo spessore di 8.5 mm e al peso di 800gr, ancora più comodo per il trasporto al lavoro o in meeting.

Soluzioni per una postazione ottimale

Per aiutare le aziende ad avere postazioni produttive e ordinate, AOC ha di recente aggiunto sostegni Vesa e bracci appositi nel proprio portfolio. Con i supporti Vesa, gli utenti possono montare mini-PCs e simili direttamente al monitor, riducendo così la confusione sulla scrivania e nascondendo i cavi. I bracci sono disponibili per monitor AOC della serie professionale P1, della serie 90 e delle passate serie professionali 75 e 60. Per chi invece cerca il massimo della flessibilità e postazioni di lavoro perfettamente ergonomiche, AOC ha creato bracci singoli e doppi. Entrambi permettono di posizionare i monitor con precisione e, quindi, permettere nuove opportunità di collaborazione. I bracci di sostegno prevedono anche coperchi removibili per ordinare i cavi e ridurre il disordine.

Il braccio singolo AS110 supporta monitor fino a 27”. Usando tre giunti separati, questo dispositivo è altamente flessibile. L’altezza del display può essere regolata entro un raggio di 320 mm, in modo che gli utenti possano persino utilizzare il display in piedi. Il braccio supporta anche un’ampia gamma d’inclinazione (-45°/+60°), un range di rotazione di -90°/+90° e di 360° sul punto di rotazione, consentendo la modalità ritratto, quella panorama e tutto ciò che c’è in mezzo. Il braccio doppio AD110 è la soluzione perfetta per i setup multi-monitor, progettato per sostenere due monitor da 12”-27” e 2-9kg. Il modello AD110 può essere regolato in altezza in un raggio di 230 mm e può essere allungato avanti e indietro con un raggio di 100 mm – 520 mm. Presenta anche un angolo di rotazione di -65°/+90°, un angolo di rotazione di 180° e un angolo di rotazione di 360° dal punto di rotazione di ciascun monitor.