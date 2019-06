Groupama AM sceglie la piattaforma di Appian per l’app Open

La filiale Groupama Asset Management presenta un’applicazione basata sulla piattaforma low-code di Appian per gestire l’intero ciclo di vita dei suoi prodotti. Lo sviluppo dei prodotti di asset management nel settore dei servizi finanziari deve affrontare numerose sfide, dalla riduzione del tempo tra la progettazione e il lancio sul mercato, alla creazione di offerte complete per soddisfare appieno le esigenze dei clienti. Sviluppata internamente da Groupama Asset Management, filiale del gruppo Groupama, la soluzione precedente, operava come un repository di contenuti e non era più in grado di affrontare queste sfide.

Guillaume Berthier, Responsabile Marketing di Groupama Asset Management

Le aziende che si occupano di asset management devono essere in grado di rispondere alla necessità di una maggiore differenziazione tra le offerte per i clienti istituzionali e quelle per i clienti del settore retail, aumentando al contempo la personalizzazione e ottimizzando i costi operativi.

La scelta di Groupama Asset Management è caduta su Appian per la sua capacità di fornire una piattaforma low-code centralizzata e di aggiungere nuove applicazioni, in modo da offrire un valore aggiunto e contribuire all’accelerazione delle operazioni di distribuzione. L’implementazione di Appian come nuova piattaforma per la gestione del ciclo di vita delle risorse finanziarie e delle proposte assicurative aiuterà l’azienda a digitalizzare l’intero processo con funzionalità di intelligent automation.

Xavier Grimaud, Regional Vice President di Appian per la Francia

Groupama Asset Management opera in un settore complesso, altamente regolamentato e in continua evoluzione. Come altre aziende nel campo dei servizi finanziari e delle tecnologie, Groupama Asset Management deve stare sempre al passo con i continui cambiamenti che avvengono nel settore. La nostra piattaforma low-code fornisce ai clienti gli strumenti per intraprendere più rapidamente il loro processo di trasformazione digitale, che permette di essere più reattivi e cogliere nuove opportunità di business.

L’obiettivo quello di mobilitare in modo rapido le risorse aziendali per il lancio di una nuova offerta, garantendo una vista dinamica dell’intera pipeline di prodotti in qualsiasi momento. La nuova applicazione Open è destinata a tutti i canali di marketing e alla rete di partner di Groupama Asset Management.