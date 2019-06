Palo Alto Networks lancia la piattaforma di sicurezza Prisma

Palo Alto Networks ha annunciato il lancio di Prisma, una nuova piattaforma di sicurezza cloud, la suite più completa disponibile sul mercato.

Lee Klarich, chief product officer di Palo Alto Networks

Il nostro approccio ha l’obiettivo di fornire la migliore sicurezza cloud rispondendo alle esigenze specifiche di questa tecnologia. Garantiamo visibilità completa e consulenza sulle configurazioni negli ambienti cloud, per definire una protezione davvero robusta che prevenga gli attacchi cyber. Con Prisma, le aziende possono connettere al cloud filiali e utenti che operano in mobilità in modo sicuro, consentendo l’utilizzo protetto di applicazioni SaaS e lo sviluppo e l’implementazione rapidi di applicazioni cloud.

Prisma permette di gestire gli accessi e di proteggere dati e applicazioni. La suite include quattro componenti principali:

- Prisma Access assicura l’accesso al cloud di filiali e utenti mobili da qualsiasi luogo, con un’architettura scalabile, cloud nativa, unendo sicurezza di classe enterprise a una rete globale scalabile. A breve sarà eseguibile su Google Cloud Platform, estendendo l’accesso al servizio a più di 100 siti nel mondo, per un’esperienza ancora più veloce e localizzata. I clienti avranno accesso anche a un’interfaccia per la gestione cloud che consente di aggiungere in modo veloce nuovi utenti o uffici. Inoltre, Prisma Access includerà capacità progettate specificatamente per permettere ai service provider di fornire rapidamente connessione internet outbound sicura ai propri clienti.

- Prisma Public Cloud fornisce visibilità continua, sicurezza e monitoraggio della compliance su implementazioni multi-cloud. Basato su machine learning, collega i dati e valuta i rischi dell’ambiente cloud. Da oggi, i clienti possono ridurre ulteriormente la superficie di attacco già nel ciclo di sviluppo con un approccio “shift left” alla sicurezza. Grazie alla capacità di rilevare vulnerabilità e correggere configurazioni inappropriate all’interno dei modelli di infrastructure-as-code dei clienti, gli sviluppatori possono ridurre i rischi senza impattare sull’agilità.

- Prisma SaaS è un servizio di cloud access security broker (CASB) multi-cloud che permette l’adozione sicura di applicazioni SaaS. Fornisce capacità avanzate di rilevazione dei rischi, controllo adattivo degli accessi, data loss prevention, garanzia di compliance, data governance, monitoraggio del comportamento degli utenti e threat prevention avanzata. Nuove integrazioni potenzieranno l’esperienza di amministrazione di applicazioni IT autorizzate e non, con l’unione di visibilità e gestione.



- VM-Series è la versione virtualizzata del Next-Generation Firewall di Palo Alto Networks, che può essere installato in ambienti cloud pubblici e privati, inclusi Amazon Web Services (AWS), GCP, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Alibaba Cloud e VMware NSX. VM-Series è migliorata anche attraverso l’automazione infrastructure-as-code per implementazione e configurazione, riducendo la complessità per i clienti.