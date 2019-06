Software AG festeggia i cinquant'anni di attività

Sono passati 50 anni dal 30 maggio 1969. Oggi, Software AG è il più grande fornitore di software di integrazione indipendente al mondo.

Le persone utilizzano i prodotti Software AG ogni giorno in tutto il mondo, senza nemmeno accorgersene. Ad esempio, 8 delle prime 10 banche degli Stati Uniti utilizzano applicazioni Software AG per una significativa fetta di transazioni finanziarie globali giornaliere - per prevenire frodi, gestire transazioni online, gestire investimenti privati o analizzare i dati delle carte di credito.

Sanjay Brahmawar, CEO di Software AG

Sono passati cinquant'anni dalla nascita di Software AG e dalla nascita di un'intera industria. In questa azienda c'è un'enorme storia di impegno per il successo dei clienti: grandi punti di forza su cui possiamo continuare a costruire mentre andiamo avanti. Il nostro cinquantesimo anno ci ha dato l'opportunità di riflettere su quei punti di forza e sfruttarli per il prossimo secolo.

Quest'anno segna anche il ventesimo anniversario della quotazione in Borsa di Software AG. Il 26 aprile 1999, Software AG veniva quotata alla Borsa di Francoforte, in quella che all'epoca era la più grande IPO del settore software al mondo. Il volume totale dell'emissione è stato di oltre 850 milioni di marchi. Dopo soli sei mesi, le azioni di Software AG sono state incluse nell'indice azionario MDAX.