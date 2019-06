Riello UPS presenta il nuovo Sentinel Tower

Riello UPS ha annunciato presenta Sentinel Tower, per la protezione di sistemi mission critical come dispositivi di sicurezza e sistemi di telecomunicazione.

Sentinel Tower può alimentare diversi sistemi di sicurezza all’interno di impianti di trasporto, sanitari, enti pubblici. Sistemi quali ad esempio luci di emergenza per vie di fuga e sistemi antincendio. È progettato e realizzato in Italia – unico caso sul mercato per questa gamma di potenze - con tecnologie e componenti allo stato dell’arte, per garantire la massima protezione delle utenze alimentate, nessun impatto sui sistemi a valle e un elevato risparmio energetico.

La serie Sentinel Tower è disponibile nei modelli da 5-6 kVA/kW e 8-10 kVA/kW con ingresso monofase/uscita monofase e 8-10 kVA/kW con ingresso trifase/uscita monofase, con tecnologia ON-Line a doppia conversione (VFI): il carico viene sempre alimentato dall’inverter che fornisce una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in forma e frequenza. Inoltre, i filtri di ingresso e uscita aumentano notevolmente l’immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini.

Gli UPS sono parallelabili fino a 3 unità ridondanti (2+1) o di potenza e continuano a funzionare in parallelo anche nel caso di interruzione del cavo di collegamento (Closed Loop).

Per aumentare l’autonomia degli UPS è possibile collegare box batteria di espansione opzionali, inoltre la gamma comprende versioni ER con caricabatterie potenziato da 6 A per caricare batterie di elevata capacità nel caso siano richieste lunghe autonomie e tempi di ricarica ridotti.