Trend Micro sponsor Partner del Security Summit 2019 di Roma

Trend Micro partecipa in qualità di sponsor Partner alla undicesima edizione del Security Summit 2019 di Roma.

L’evento, organizzato da Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica - e da Astrea, agenzia di professionisti della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, si svolge a Roma il 5 giugno e si aprirà con la presentazione del Rapporto Clusit 2019 sulla sicurezza informatica, frutto del lavoro di più di un centinaio di esperti e della collaborazione di un gran numero di soggetti pubblici e privati, che hanno condiviso con Clusit informazioni e dati di prima mano e condiviso le proprie esperienze sul campo.

Trend Micro partecipa a questa importante manifestazione con il Country Manager Gastone Nencini e Alessandro Fontana, Head of Sales Italia. Attraverso i loro contributi, veicoleranno il know how di un’azienda leader in ogni aspetto della sicurezza informatica e da oltre 30 anni all’avanguardia, con soluzioni che precorrono le esigenze del mercato.

Nel dettaglio, questi gli interventi Trend Micro in agenda:

5 giugno

09:15-11:00

Presentazione del Rapporto Clusit 2019

Con la partecipazione di Gastone Nencini, Country Manager Trend Micro Italia

5 giugno

11:30-13:00

Securing Your Connected World

Le reti aziendali si stanno espandendo e l'IT incontra l’OT, in un mondo sempre più connesso. Molte organizzazioni stanno ancora costruendo la propria strategia... imparando dalle proprie vulnerabilità e dalle nuove sfide alla sicurezza.

A cura di Alessandro Fontana, Head of Sales Trend Micro Italia