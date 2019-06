Nuance dà vita all'assistente personale intelligente di BMW

Le tecnologie sviluppate da Nuance Communications sono state scelte per sviluppare l'assistente personale intelligente di BMW, già disponibile nella nuova Serie 3. L'assistente personale intelligente della casa automobilistica tedesca è una soluzione digitale basata sull’IA che consente ai conducenti di guidare e accedere a funzionalità e informazioni utilizzando semplicemente la voce.

Nuance Automotive supporta oltre 250 milioni di veicoli attualmente su strada in più di 40 lingue, creando esperienze di mobilità conversazionali e intelligenti praticamente per qualsiasi produttore automobilistico nel mondo, tra cui BMW, Audi, Daimler, Fiat, Ford, GM, Hyundai, SAIC, Toyota e molti altri.

Stefan Ortmanns, EVP e General Manager, Nuance Automotive

Per i produttori di auto nostri partner, integrare un assistente che trasferisca estrema naturalezza all’interno dell'auto è fondamentale per dare vita a un'esperienza che contribuisca a creare fidelizzazione e coinvolgimento tra i conducenti, consentendo loro di differenziarsi dalla concorrenza. Siamo davvero entusiasti e orgogliosi di aver contribuito allo sviluppo dell'assistente personale intelligente di BMW, l’esperienza BMW di nuova generazione basata sul riconoscimento vocale e sulle funzionalità di personalizzazione da noi offerte.

Le funzionalità dell’assistente personale intelligente di BMW

Poiché la voce costituisce la forma di interazione più naturale, la piattaforma sviluppata da Nuance gioca un ruolo chiave all’interno dell'assistente personale di BMW e supporta diverse e indispensabili funzionalità per un'esperienza in-car di alto livello:

-parola di accensione personalizzabile: funzionalità esclusiva che consente ai conducenti di utilizzare la parola di accensione standard "Hey BMW" oppure modificare il nome dell'assistente con quello preferito per un'esperienza più personalizzata;

-interazione basata sulla voce: Nuance ha sviluppato tecnologie di comprensione e generazione del linguaggio naturale in 22 lingue, consentendo ai conducenti di utilizzare il loro stile di parlato per controllare funzioni fondamentali, come la ricerca di punti di interesse, la navigazione, il controllo della temperatura, della radio, ricerche sul meteo;

-manuale dell'auto intelligente con attivazione vocale: attualmente disponibile in inglese americano, tedesco e mandarino, mentre sono in arrivo altre lingue, i conducenti potranno accedere all'intero manuale dell'auto utilizzando la propria voce. Una funzionalità sempre più importante all’aumentare della complessità delle auto e delle difficoltà di consultazione dei manuali cartacei;

-esperienze e modalità di assistenza attivate vocalmente: i conducenti possono esprimere i propri stati emotivi e cognitivi utilizzando il linguaggio naturale, ad esempio comunicando stress o stanchezza. L'assistente personale intelligente di BMW risponde impostando alcuni dei sistemi dell’auto su una modalità adatta alla situazione.