Digital Channel Forum Spring Edition per CIPS Informatica

Si è tenuto a Milano il Digital Channel Forum Spring Edition, evento organizzato da CIPS Informatica. Fare network è sempre più essenziale.

È stato lo stesso Mario Menichetti, CEO di CIPS Informatica ha raccontarci come stia sviluppandosi la strategia aziendale.

Mario Menichetti

Siamo una azienda molto focalizzata sul rapporto con i nostri partner. Per noi è essenziale non solo il lato economico, ma anche il fattore umano. Nei nostri incontri annuali, non invitiamo il partner solo per ringraziarlo del lavoro svolto assieme, ma anche le rispettive famiglie. Facciamo squadra! Senza di loro noi non potremmo esistere.

Il mercato legato a soluzioni di gestione della Sicurezza Informatica è cresciuto del 12% nell’anno 2018 e per il 2019 si stima una cifra analoga per un controvalore di circa 124 miliardi di dollari. La tecnologia propone continue innovazioni che cambiano rapidamente la vita e il lavoro delle persone, e un mondo in continua evoluzione non può permettersi disattenzioni. La sicurezza informatica rappresenta oggi una necessità primaria per governi, enti aziende e privati cittadini.

Sicuramente lontano dal mondo della grandissima distribuzione, l’atteggiamento di CIPS Informatica e di Menichetti stesso contribuisce non poco alla fidelizzazione. Durante la nostra presenza all’evento abbiamo assistito a diversi incontri informali, ed era palese la sensazione di assistere a due amici di vecchia data che si salutano.

Ovviamente CIPS Informatica non può né vuole fermarsi a questo (pur essenziale) ruolo. Sono numerose infatti le attività di formazione per i partner. Menichetti ha sottolineato quanto sia importante il training, peraltro gratuitamente offerto. Le ragioni sono piuttosto evidenti: il cliente finale fa totale affidamento sul partner di canale per installazione e configurazione delle soluzioni di sicurezza offerte, ed è interesse diretto di CIPS che la vendita e la successiva assistenza siano del massimo livello possibile.

Questo si impernia su un altro tema caro al CEO: l’attività di scouting di nuove soluzioni da proporre sul mercato. Ci ha raccontato dello scrupoloso lavoro svolto, molto spesso nel far east.

Certo, trovare nuove proposte da distribuire è una impresa di non poco conto, ma essenziale per compere sul mercato con realtà più grandi per numerosi ordini di grandezza, ed anche per questo il training è essenziale: difficilmente il partner di canale può contare su una esperienza pregressa su nuovi prodotti.

Inoltre, è la società stessa a farsi carico sia della assistenza di primo livello con i propri operatori, che di quella di secondo livello. In questo caso, CIPS fa da tramite fra l’azienda cliente (o partner) e lo sviluppatore, garantendo il miglior livello di comunicazione possibile.

Abbiamo inoltre parlato con Maurizio Taglioretti, Country Manager Italy, Portugal & Malta di Netwrix. La società è fra i partner di CIPS Informatica, non solo per le soluzioni di sicurezza ma anche nella organizzazione dell’evento.