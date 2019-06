SUSE ha annunciato la nuova Enterprise Storage 6

SUSE Enterprise Storage 6 rende Ceph facilmente fruibile negli ambienti enterprise grazie a una più stretta integrazione con i cloud pubblici.

SUSE ha presentato SUSE Enterprise Storage 6, la nuova release della propria soluzione software-defined storage basata sulla tecnologia Ceph. Con questa versione, SUSE Enterprise Storage permette alle organizzazioni IT di adattarsi trasparentemente ai mutamenti delle esigenze di business riducendo nel contempo le spese operative dell'IT grazie a nuove funzionalità dedicate al supporto dei workload containerizzati e in cloud, a una migliore integrazione con i cloud pubblici e al rafforzamento delle capacità di protezione dati.

Brent Schroeder, CTO Americas di SUSE

SUSE rende possibile la trasformazione digitale per mezzo di soluzioni open source agili come SUSE Enterprise Storage che permettono alle aziende di innovare, competere e crescere senza sosta. Lavoriamo a contatto con la community per sviluppare tecnologie open source innovative che quindi collaudiamo e rafforziamo per assicurarci che siano enterprise-ready. Il nostro obiettivo è quello di trasformare l'infrastruttura storage delle aziende con una soluzione software-defined storage intelligente realmente aperta e unificata che sia in grado di abbattere i costi e ridurre i vincoli sull'hardware proprietario per i clienti. SUSE Enterprise Storage 6 riflette l'impegno costante di SUSE per rendere Ceph fruibile negli ambienti enterprise.