Arrow Electronics porta Ruckus Networks in Italia

Arrow Electronics ha siglato un accordo con Ruckus Networks, per la distribuzione della gamma completa del portfolio dei prodotti Ruckus anche in Italia.

Massimo Delpero, sales director Southern Europe di Ruckus

La rete Wi-Fi deve sapersi adattare sempre più alle esigenze dell’IoT e ha bisogno di provider esperti. È fondamentale per noi poterci affidare all’esperienza di un distributore a valore come Arrow, per ampliare e specializzare il nostro ecosistema di VAR e dealer anche in Italia così come sta avvenendo nelle altre regioni EMEA. Il canale attraversa una fase di continuo rinnovamento ed insieme ad Arrow vogliamo portare continua innovazione tecnologica ai nostri reseller per fare in modo che possano distinguersi in un mercato altamente competitivo, raggiungendo insieme la fidelizzazione del canale e gli obiettivi di business prefissati.