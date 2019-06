Indigo Lock, lucchetti smart con sensore biometrico

Indigo Italy ha lanciato quattro nuovi lucchetti digitali Indigo Lock, dotati di sensori biometrici e in grado di riconoscere dieci diverse impronte digitali.

L’imponente e robusto lucchetto digitale K90P, con il suo corpo in acciaio inossidabile, il suo gancio a compressione, la protezione IP65 e la sua batteria ricaricabile a lunga durata, che consente di gestire fino a 3000 aperture/chiusure prima di dover essere ricaricata tramite USB o power bank, è ideale come antifurto per moto e biciclette.

Ottimale per la protezione di armadietti, trolley, borse, zaini e custodie per attrezzi predisposti per il bloccaggio con i tradizionali lucchetti ad arco e per la chiusura delle catene, il lucchetto smart K500 può essere utilizzato senza preoccupazioni anche in esterni grazie alla protezione IP65.

Dotato di chiave di riserva, batteria ricaricabile tramite USB in grado di assicurare fino a 2000 aperture/chiusure, anche questo modello permette la memorizzazione e il riconoscimento di fino a dieci diverse impronte digitali.

Perfetti per la protezione dei bagagli a mano, valigette 24 ore, sacche e borse da palestra, i piccoli lucchetti ad arco K300 e il K200, con il loro corpo in acciaio inossidabile e il gancio a compressione, dispongono di batterie ricaricabili via USB per gestire fino a 3000 aperture/chiusure e offrono la possibilità di memorizzare fino a 10 diverse impronte digitali.

I nuovi lucchetti smart Indigo Lock K90P, K500 sono già disponibili con prezzi al pubblico IVA compresa rispettivamente di 109,99 Euro e 79,99 Euro, mentre il K300 e il K200 sono in vendita a 59,99 Euro IVA compresa.